جول 25 - أشرف خضر: شخصية حجازي تجعله الأفضل في مصر وسيلعب لنادي أكبر قريبًا

مكتشف أحمد حجازي يتحدث لجول دوت كوم بعد تواجده ضمن قائمة "جول 25" لأفضل اللاعبين العرب في 2018.

فيسبوك تويتر محمود ضياء

.اكشتفه في سن صغير وتنبأ بأنه سيصبح المدافع الأفضل في مصر رغم البطئ الذي تحدث عنه الكثيرين في بداية مسيرته. أشرف خضر يتحدث عن أحمد حجازي واحد من أفضل اللاعبين الذين مروا عليه في مسيرته التدريبية

لاعب ويست بروميتش الحالي ومنتخب مصر تواجد في قائمة "جول 25" للعام الثاني على التوالي بعد ما قدمه خلال عام 2018.

جول 25 |كل شئ عن جائزة جول للكرة العربية لعام 2018

أشرف خضر مكتشف أحمد حجازي يتحدث لجول دوت كوم عن مشوار اللاعب والمحترفين المصريين بشكل عام.

أشرف خضر قال في بداية حواره مع جول عن حجازي: "إنه مدافع ذكي للغاية، لديه ملكة التوقع للمنافس بشكل كبير ورؤية للملعب في الحالتين الدفاعية والهجومية وهو ما لا يتوافر في عديد المدافعين".

مكتشف حجازي تابع: "يمتلك شخصية قوية للغاية فلقد كان يلعب عديد المباريات في سن صغير ودائمًا يظهر بمستوى مُلفت ويوجه زملاءه في الملعب".

وواصل خضر حديثه: "برغم بعض البطئ في حركته إلا أنه يعوضه بالذكاء والشخصية القوية داخل الملعب ليصبح المدافع الأفضل في مصر".

حجازي بدأ مسيرته ضمن صفوف الإسماعيلي المصري قبل الاحتراف في فيورنتينا والعودة للأهلي ومنه إلى ويست بروميتش ألبيون في إنجلترا.

وعن مستقبل حجازي، قال خضر: "حجازي مهيئ للعب في أكبر أندية إنجلترا فلقد وصل لدرجة كبيرة من الجودة. يحتاج فقط لاكتساب خبرات أكبر وسينتقل سريعًا لنادي أكبر".

شارك حجازي في 23 مباراة مع ويست بروميتش ألبيون هذا الموسم سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع آخر مع فريقه الذي يتواجد في المركز الثالث لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

أمجاد يا عرب أمجاد



2018 كان عامًا مميزًا ولن ندعه يمر هكذا بالتأكيد .. نحن في @GoalAR قمنا باختيار أفضل 25 لاعبًا عربيًا في العام المُنقضي.

سنستعرضهم معكم على مدار الأيام القادمة

تابعونا وشاركونا الاحتفاء بنجومنا والنقاش حول الاختيارات والجائزة#جول25 pic.twitter.com/EnjFou0x17 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 25, 2018

بسؤال أشرف خضر عن المدافع الذي قد يخلف حجازي قال: "جودة المدافعين أصبحت أقل في مصر الآن فمن لديه الإمكانيات ستجد ضخيته غير مناسبة والعكس. محمود متولي لاعب ذكي ولديه إمكانيات رائعة، بدايته جيدة ولكنه يحتاج لتطوير عقليته في المستقبل".

الكرة المصرية تعيش طفرة كبيرة بامتلاك عديد المحترفين الآن في الدوريات الأوروبية والعربية على رأسهم محمد صلاح.

خضر قال عن المحترفين المصريين: "رأينا العديد من النماذج المصرية الناجحة في الخارج خلال الفترة الأخيرة. محمد صلاح له الدور الأبرز في ذلك بما حققه مع ليفربول وعقليته المتشوقه للنجاح دائمًا، في الفترات القادمة سيخرج عدد أكبر من اللاعبين المصريين ليحققوا النجاح أيضًا".

محمود حسن تريزيجيه ومحمد النني من ضمن اللاعبين المحترفين في الخارج باختلاف حالة كلًا منهما فتريزيجيه يشارك بشكل أساسي مع قاسم باشا التركي قبل الأزمة الأخيرة بينما لا يشارك محمد النني بشكل منتظم مع آرسنال منذ تواجد أوناي إيمري مدرب الجانرز الجديد.

خضر قال عن الثنائي: "تريزيجيه ظهر بشكل رائع مع قاسم باشا ومنتخب مصر وحان الوقت ليتواجد مع نادي أكبر في الفترة المقبلة لتطوير نفسه وتحقيق الألقاب مع أندية أكبر، على العكس تمامًا محمد النني الذي لا يشارك مع آرسنال ويحتاج للعب في نادي آخر للمشاركة بشكل أساسي وإنقاذ مسيرته. كلاهما يحتاج لتغيير ناديه سريعًا مع اختلاف الأسباب".

تريزيجيه شارك في 17 مباراة مع قاسم باشا سجل خلالها خمسة أهداف ومرر خمس تمريرات حاسمة بينما لم يلعب النني إلا 561 دقيقة مع آرسنال هذا الموسم.

يُذكر أن قائمة "جول 25" تشهد تواجد خمسة لاعبين مصريين هذا العام.