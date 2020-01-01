جول 25 | أشرف حكيمي.. عام تفوق فيه على مارسيلو وكارفاخال

أرقام مذهلة لأشرف حكيمي في 2019 جعلته في قائمة جول 25

عن ماذا يبحث زيدان؟ عن ظهير يسجل الأهداف أم يصنعها؟ عن لاعب يتواجد في الرواق الأيمن أم الأيسر؟ عن صانع للأهداف أم ممر رائع؟ كل هذا يتواجد في أشرف حكيمي.

مع لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دوتموند، قدّم حكيمي أداءً مذهلًا جعله العنصر الأساسي في خطته، قد يلعب في مركز الظهير الأيمن أو ربما الأيسر وفي بعض الأوقات يتحول لجناح، في كل الأحوال أشرف لن يترك الملعب وسيكون إضافة قوية في كل مباراة يشارك فيها.

عام مذهل قدمّه أشرف حكيمي، لاعب ريال مدريد المعار إلى صفوف بوروسيا دورتموند، يجعله يستحق العودة إلى النادي الملكي وخطف مكان مارسيلو أو كارفاخال ليجبر زيدان الذي تركه يرحل إلى ألمانيا على إعادة حساباته والاعتماد عليه في الموسم المقبل.

هداف أكثر من مارسيلو

مارسيلو لم يسجل أي هدف مع ريال مدريد في 2019 رغم مشاركته في 28 مباراة بواقع 2249 دقيقة أما كارفاخال الذي لعب 40 مباراة في 3600 دقيقة فلم يحرز سوى هدف وحيد.

أشرف يمتلك 8 أهداف رفقة أسود الفيستيفال من بينها هدفين في مرمى سلافيا براج ومثلهما ضد إنتر لتتسبب أهدافه في دوري أبطال أوروبا بصورة مباشرة في تأهل الفريق الألماني إلى ثمن النهائي.

مساهمات المغربي في الهجوم لم تكن فقط بالتسجيل ولكنّه أيضًا صنع 7 أهداف بالتساوي مع مارسيلو ويتفوق عليه كارفاخال بهدف وحيد فقط.

صاحب الـ 21 عامًا خلق 33 فرصة سانحة للتسجيل وقام بـ 96 عرضية بنسبة نجاح وصلت إلى 17.8% أما مارسيلو فقام بـ 89 عرضية بنسبة نجاح 22.5% وكارفاخال لعب 119 عرضية بنسبة نجاح 19.3%.

الدفاع حاضر

المستوى الدفاعي لحكيمي مذهل أيضًا، ويتفوق بصورة واضحة على ثنائي أظهرة ريال مدريد وبالأخص مارسيلو.

نتحدث عن 219 فوزًا بالثنائيات بنسبة نجاح بلغت 54.9% بينما كارفاخال يمتلك 197 بنسبة 51.8% ومارسيلو 115 بنسبة نجاح 50.9%.

يتفوق أيضًا فيما يتعلق بالثنائيات الهوائية ولكن على مارسيلو، إذ كسب 17 التحامًا هوائيًا والبرازيلي يمتلك 10 فقط بينما كارفاخال كسب 41 ثنائية.

بالنسبة لاستعادة الكرة، فقد نجح المغربي في الفوز بها 34 مرة مقارنة بـ 25 لمارسيلو و50 لكارفاخال، واعترض مسار الكرة في 46 مناسبة بينما البرازيلي 23 مرة وداني 54 مرة.

كنز مغربي

الأرقام والمستوى الكبير الذي قدّمه حكيمي يؤكد أنّه جاهز للعب في فريق كبير خلال الفترة المقبلة ويستطيع أن يكون مفيدًا للغاية لريال مدريد في عديد المواجهات سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي.

في ظل تراجع مستوى مارسيلو وكبر سنه، فإن صاحب الـ 21 عامًا قادرًا على خلافته دون أي مشكلة وأهم ما فيه أنه متوازن دفاعيًا وهجوميًا عكس فيرلاند ميندي الذي يعاني بصورة كبيرة هجوميًا رغم صلابته الدفاعية.

نظرًا لكل ما قدمه، استحق حكيمي التواجد ضمن قائمة أفضل 25 لاعبًا عربيًا في 2019 ونتطلع للمزيد من تألقه في 2020 وربما نراه وقتها بقميص ريال مدريد مرة أخرى.