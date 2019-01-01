جول 25 - أشرف حكيمي أفضل لاعب عربي شاب في 2018

اللاعب صاحب الــ20 عاماً وجد نفسه بشكل مميز مع ناديه الألماني، عقب خروجه من نادي ريال مدريد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فرض اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي نفسه بشكل جيد خلال الموسم الحالين وذلك عقب خوض تجربة جديدة في الدوري الألماني، وبالتحديد مع النادي المتألق مؤخراً في الكرة الألمانية بوروسيا دورتموند.

اللاعب صاحب الــ20 عاماً وجد نفسه بشكل مميز مع ناديه الألماني، عقب خروجه من نادي ريال مدريد في صيف 2018.

النادي الملكي ريال مدريد كان قد أعلن في 11 يوليو 2018، عن الموافقة على إعارة المدافع المغربي الشاب إلى نادي بوروسيا دورتموند من أجل صقل خبراته.

ونجح الشاب المغربي أشرف حكيمي في استعادة توهجه مع بوروسيا دورتموند، بعدما خرج على سبيل الإعارة من ريال مدريد، حيث ساهم في حصول فريقه على لقب بطل الشتاء في ألمانيا، بإنهاء الدور الأول كمتصدر للدوري الألماني.

وبالتأكيد لا يُمكن اغفال اللاعب عند اختيار اللاعب العربي الشاب الأفضل في قائمة جول 25، التي سيتم الكشف عنها بشكل كامل خلال أيام.

وكانت لحكيمي مكانة هجومية مؤثرة رغم أنه مدافع، حيث صنع 6 أهداف حتى الآن مع دورتموند خلال الموسم الحالي.

وفي النصف الثاني من الموسم الماضي، صنع اللاعب الشاب هدفا وسجل آخر، مع ريال مدريد.

كما تألق النجم المغربي مع منتخب بلاده في المونديال رغم الخروج من الدور الأول، وظهر بشكل جيد.

ويكفي القول أن المغربي أشرف حكيمي، جاء على رأس التشكيلة المثالية للدور الأول من الدوري الألماني، التي اختارها لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ.

مستوى مميز يقدمه منذ تواجده في إسبانيا مع ريال بيتيس جعله يتلقى عديد الإشادات من جماهير فريقه، إنه ابن الـ27 عامًا عيسى ماندي 👏



محارب الصحراء يتحدث في حوار خاص لجول بعد تواجده ضمن قائمة #جول25 لأفضل اللاعبين العرب خلال عام 2018 🗣️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

الأمر لم يتوقف على ذلك، بل كشفت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط لإعادة أشرف حكيمي إلى صفوفه في أول صفقة سيقوم بها صيف 2020، مما يؤكد على تميزه خلال عام 2018.