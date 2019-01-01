النتائج المباشرة
الدوري الألماني - الدرجة الأولى

جول 25 - أشرف حكيمي أفضل لاعب عربي شاب في 2018

التعليقات()
Getty Images
اللاعب صاحب الــ20 عاماً وجد نفسه بشكل مميز مع ناديه الألماني، عقب خروجه من نادي ريال مدريد

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

فرض اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي نفسه بشكل جيد خلال الموسم الحالين وذلك عقب خوض تجربة جديدة في الدوري الألماني، وبالتحديد مع النادي المتألق مؤخراً في الكرة الألمانية بوروسيا دورتموند.

اللاعب صاحب الــ20 عاماً وجد نفسه بشكل مميز مع ناديه الألماني، عقب خروجه من نادي ريال مدريد في صيف 2018.

النادي الملكي ريال مدريد كان قد أعلن في 11 يوليو 2018، عن الموافقة على إعارة المدافع المغربي الشاب إلى نادي بوروسيا دورتموند من أجل صقل خبراته.

اختيارات المحررين

ونجح الشاب المغربي أشرف حكيمي في استعادة توهجه مع بوروسيا دورتموند، بعدما خرج على سبيل الإعارة من ريال مدريد، حيث ساهم في حصول فريقه على لقب بطل الشتاء في ألمانيا، بإنهاء الدور الأول كمتصدر للدوري الألماني.

وبالتأكيد لا يُمكن اغفال اللاعب عند اختيار اللاعب العربي الشاب الأفضل في قائمة جول 25، التي سيتم الكشف عنها بشكل كامل خلال أيام.

وكانت لحكيمي مكانة هجومية مؤثرة رغم أنه مدافع، حيث صنع 6 أهداف حتى الآن مع دورتموند خلال الموسم الحالي.

وفي النصف الثاني من الموسم الماضي، صنع اللاعب الشاب هدفا وسجل آخر، مع ريال مدريد.Achraf Hakimi Borussia Dortmund

كما تألق النجم المغربي مع منتخب بلاده في المونديال رغم الخروج من الدور الأول، وظهر بشكل جيد.

ويكفي القول أن المغربي أشرف حكيمي، جاء على رأس التشكيلة المثالية للدور الأول من الدوري الألماني، التي اختارها لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونخ.

الأمر لم يتوقف على ذلك، بل كشفت تقارير إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يخطط لإعادة أشرف حكيمي إلى صفوفه في أول صفقة سيقوم بها صيف 2020، مما يؤكد على تميزه خلال عام 2018.

 

الموضوع التالي:
بعد تراجع ميلان، تشيلسي يُحدد بديل هيجواين في السوق
الموضوع التالي:
سولشاير يدعم أليكسيس سانشيز أمام وسائل الإعلام
الموضوع التالي:
أمير مرتضى يوضح سبب تأخر إعلان صفقات الزمالك
الموضوع التالي:
أليجري يغازل رونالدو: تواجده معنا في الفريق فرحة في حد ذاته
الموضوع التالي:
الحرب على كرويف - صراع مورينيو يموت في مسرح الأحلام
إغلاق