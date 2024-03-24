الثلج أنقذه .. الكشف عن موقف مدافع برشلونة بعد إصابته مع فرنسا

تعرف على طبيعة إصابة نجم برشلونة

تعرض جول كوندي الظهير الأيمن لنادي برشلونة لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده فرنسا ضد ألمانيا الودية، تسببت في مغادرته، ليتم الكشف عن موقفه من الاستمرار مع الديوك خلال المباراة المقبلة ضد تشيلي.

كوندي غادر مباراة فرنسا وألمانيا الودية التي انتهت بفوز الماكينات بهدفين دون رد، في الدقيقة 61 من المباراة، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها.

وكشف الإعلامي الفرنسي صابر ديسفارج عن طبيعة إصابة كوندي، حيث أكد على أنه لم يصب بالتواء في الكاحل، بل كانت مجرد ضربة قوية تم علاجها بالثلج.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف ديسفارج أن الفحص الطبي أكد على أن كوندي سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة فرنسا المقبلة ضد تشيلي، المقرر لها مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وسيتمكن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة من الاعتماد على كوندي بشكل طبيعي، بعد انتهاء فترة التوقف الحالية، بعد التأكد من أن الإصابة بسيطة.