جول بيديا | ما سعر مجسم كأس العالم؟ وكم يبلغ وزنه؟

تعرف على أبرز مواصفات لقب كأس العالم وتاريخ تصميمه وقيمته وسعره وكم يبلغ وزنه؟

مع بدء العد التنازلي للقطة التي تصبح الأكثر شهرة في التاريخ، حين يرفع المنتخب الفائز لقب البطولة معلنًا كتابة التاريخ، يكون في يد قائده المشهد المتكرر، بريق ذهب لقب كأس العالم الذي لا تخطئه العيون.

ولكن ما هي قصة هذا البريق الذهبي؟ ومن أين بدأت قصة صنع كأس العالم؟ هذا هو ما نقدمه لك في هذا التقرير من موقع "جول".

تاريخ لقب كأس العالم

بداية، دعونا نؤكد أن النسخة الحالية من كأس العالم لم تكن النسخة الابتدائية التي تم اختيار تصميمها في 1930، لقد كانت تلك الكأس باسم "جول ريميه" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في ذلك التوقيت.

استمر منح كأس "جول ريميه" للمنتخب الفائز بكأس العالم حتى عام 1970 حين احتفظ به منتخب البرازيل بعد الحصول على لقب البطولة أمام العملاق الإيطالي.

وبدءًا من بطولة كأس العالم 1974، وقع اختيار "فيفا" على النسخة الحالي من كأس العالم بعد انتقائه من 53 اقتراحًا من أنحاء العالم المختلفة لتصميم الكأس.

الكأس الحالي أتى بتصميم الفنان الإيطالي سيلفيو جازانيجا، الذي باشر صناعة ذلك الكأس الأيقوني.

مواصفات لقب كأس العالم

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كانت خطة جازانيجا بالأساس قائمة على تصميم كأس ذهبية وزنها 5 كيلوجرامات من الذهب عيار 18 قيراطًا بنسبة 25% مع ارتفاع 36.5 سم وقاعدة قطرها 13 سم، وعلى الكأس تكتب كلمة "كأس العالم لكرة القدم" بترصيعات لامعة من المرمر.

ما هو وزن كأس العالم؟

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لكن ما إن أنهى جازانيجا صنعه، حتى شمل الأمر زيادة بسيطة في وزنه، ليصل الوزن إلى 6.7 كيلوجرام.

لكن شكل مجسم كأس العالم يبدو حاملًا لوزن أكثر من 6.7 كيلوجرام، فما هو السر؟.

السر الذي لا يعلمه كثيرون هو أن مجسم كأس العالم مجوف من الداخل وليس مليئًا بالذهب، أو منحوتًا من قطعة ذهبية متكاملة.

رغم ذلك فإنه متين للغاية بسبب ثقل الخامت الخارجية المكونة له، وهذا بالأساس ما جعل تصميمه بشكل مصمت أمرًا معقدًا، لأن وزنه كان سيصبح أثقل بكثير ولا يكون مناسبًا لحمله كل 4 أعوام بين أكفّ لاعبي المنتخب المتوج باللقب.

ما هو سعر كأس العالم؟

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يبلغ سعر كأس العالم الحالية ما يعادل 10 ملايين دولار، ويتم نقش اسم الفريق الفائز بكل نسخة من نسخ البطولة على خلفية الكأس، يضاف اسم المنتخب وسنة التتويج باللغة الخاصة بالبلد الحاصل على اللقب.

الكل ينتظر لحظة رفع الكأس من جديد في 2022، حينها سيملك بريق الذهب فرصة أخرى لدخول التاريخ بصور جديدة تضاف إلى السجل الذهبي للمنتخبات الأبطال.