جول بيديا | طائرة ميسي الخاصة.. تهديد للبيئة وملك للأصدقاء

كل ما تريد معرفته عن طائرة ميسي الخاصة وأبرز مواصفاتها والأحداث التي ارتبطت بها

شأنه شأن كبار الأثرياء في العالم بشكل عام ونجوم كرة القدم بشكل خاص، يملك الأرجنتيني ليونيل ميسي طائرة خاصة أشبه بقصر جوي يشتمل على العديد من الأشياء الرائعة.

الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب الروعة الموجودة في طائرته الخاصة، فقد ارتبطت تلك الطائرة بالعديد من القصص المختلفة بعضها إيجابي وبعضها سلبي بالنسبة للنجم الملقب بـ"البرغوث".

اشترى ميسي تلك الطائرة الخاصة التي يملكها في الوقت الراهن عام 2018، كانت معه في برشلونة حتى غادر إلى باريس واضطر لترسيتها في موقع آخر، ولها مهبط خاص في مدينة روزاريو مهد النجم الأرجنتيني.

"جول" يلقي نظرة على كل ما يتعلق بطائرة ميسي الخاصة وما هي أبرز القصص المتعلقة بتلك الطائرة.

ما هي مواصفات طائرة ميسي الخاصة؟

طائرة ميسي الخاصة هي من طراز " Gulfstream V" اشتراها النجم الأرجنتيني كما ذكرنا سابقًا في عام 2018.

على ذيل الطائرة يمكننا رؤية الرقم 10 الذي ميز مسيرة النجم الأرجنتيني مع برشلونة، بينما على السلم الخاص بها يمكننا رؤية اسم زوجته "أنتونيلا" وأبنائه الثلاثة "تياجو – ماتيو – ثيرو".

الطائرة تضم 16 مقعدًا يتم تحويلها إلى 8 أسرّة وبها مطبخان وحمامان، ويبلغ طولها 29 مترًا وعرضها 28 مترًا وارتفاعها 8 أمتار، وقد تمت صناعة الطائرة في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2002.

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كم يبلغ ثمن طائرة ميسي الخاصة؟

يبلغ ثمن طائرة ميسي الخاصة بالرقم الذي اشتراها به عام 2018، 15.2 مليون يورو، بالتأكيد ارتفعت قيمتها في الوقت الراهن مع حصول ميسي عليها إضافة إلى الفروقات الاقتصادية للعملات الكبرى.

طائرة ميسي تحت تصرف زملائه

بالتأكيد يملك ليونيل ميسي النسبة الأكبر من استخدام طائرته الخاصة برفقة عائلته، لكنه يضعها تحت تصرف والده في كثير من الأحيان.

كذلك في فترة جائحة كورونا وضع ميسي الطائرة تحت تصرف زملائه لاعبي منتخب الأرجنتين لتجلبهم من القارة الأوروبية وركب رحلات مع أصدقاء له ضمن لاعبي المنتخب في تلك الفترة مثل أنخيل دي ماريا وماركوس أكونيا.

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رئيس الأرجنتين يستأجر طائرة ميسي

في فبراير 2021، استأجرا الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فيرنانديز طائرة ليونيل ميسي في زيارة رسمية إلى المكسيك، ما يضعنا في حقيقة أن مستوى الفخامة الموجود في طائرة ميسي الخاصة يليق باستقبالات الرؤساء الرسمية ورحلاتهم.

طائرة ميسي تهدد البيئة

في الأسابيع القليلة الماضية، خرجت تقارير تشير إلى أن طائرة ميسي تقوم بعمل انبعاثات ضارة بنسبة كبيرة، ذلك أنها خلال آخر 3 أشهر فقط قامت بـ 52 رحلة بين أوروبا والأمريكتين.

بأكثر من 1500 طن من الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرة، ذكرت صحف فرنسية أنها تمثل تهديدًا حقيقيًا للبيئة في الوقت الذي يحشد فيه العالم هممه لمواجهة التغير المناخي.