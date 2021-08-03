جول بيديا | ما هي كلمات نشيد دوري أبطال أوروبا؟
من بين جميع الأغاني والأناشيد التي تم غناؤها في مباريات كرة القدم على مر السنين، قد تكون أشهرها تلك التي تم تأليفها في الاستوديو.
احتل نشيد دوري أبطال أوروبا مكانة بارزة بين مشجعي كرة القدم منذ طرحه لأول مرة في النسخة الجديدة في عام 1992، وباتت الجماهير تنتظر سماعه قبل انطلاق كل مباراة في البطولة.
حتى أنها وصلت إلى المتابعين عبر شاشات التليفزيون حيث يتم إذاعته في بداية ونهاية كل مباراة يتم بثها حول العالم، على الرغم من عدم توفره للشراء أو التنزيل بشكل قانوني.
اختيارات المحررين
ألّف النشيد توني بريتن، خريج الكلية الملكية للموسيقى، بأسلوب موسيقي القرن الثامن عشر الشهير جورج فريدريك هاندل، وتؤديها الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية وتغنيها أكاديمية سانت مارتن في جوقة الحقول، وكلاهما يقع في لندن.
وقال بريتن لـ UEFA.tv عن المقطوعة الموسيقية: "كانت فكرة دوري الأبطال هي جعل اللعبة جميلة مرة أخرى وكان على الموسيقى أن تعكس هذا الأمر".
كلمات الأغاني هي مزيج من اللغات الرسمية الثلاث للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الإنجليزية والفرنسية والألمانية. يمكن العثور على الكلمات الكاملة بالإضافة إلى الترجمة الإنجليزية والعربية في هذا المقال ويمكن الاستماع إليه هنا.
جول بيديا | قاعدة الهدف خارج الأرض: ما هي ولماذا لغاها الاتحاد الأوروبي في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي؟
كلمات نشيد دوري أبطال أوروبا
Ce sont les meilleures équipes
Es sind die allerbesten Mannschaften
The main event
Die Meister
Die Besten
Les grandes équipes
The champions
Une grande réunion
Eine grosse sportliche Veranstaltung
The main event
Die Meister
Die Besten
Les grandes équipes
The champions
Ils sont les meilleurs
Sie sind die Besten
These are the champions
Die Meister
Die Besten
Les grandes équipes
The champions
كلمات نشيد دوري أبطال أوروبا بالإنجليزية
They are the best teams
They are the best teams
The main event
The master
The best
The great teams
The champions
A big meeting
A great sporting event
The main event
The master
The best
The great teams
The champions
They are the best
They are the best
These are the champions
The master
The best
The champions
كلمات نشيد دوري أبطال أوروبا باللغة العربية
هم أفضل الفرق
هم أفضل الفرق
الحدث الرئيسي
السيد
الأفضل
الفرق العظيمة
الأبطال
لقاء الكبار
حدث رياضي عظيم
الحدث الرئيسي
السيد
الأفضل
الفرق العظيمة
الأبطال
هم الأفضل
هم الأفضل
هؤلاء هم الأبطال
السيد
الأفضل
الأبطال