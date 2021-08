جول بيديا | ما هي كلمات نشيد دوري أبطال أوروبا؟

يُعزف قبل انطلاق كل مباراة في أكبر بطولة قارية في أوروبا، وأصبحت المقطوعة الموسيقية أيقونة بين مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

من بين جميع الأغاني والأناشيد التي تم غناؤها في مباريات كرة القدم على مر السنين، قد تكون أشهرها تلك التي تم تأليفها في الاستوديو.

احتل نشيد دوري أبطال أوروبا مكانة بارزة بين مشجعي كرة القدم منذ طرحه لأول مرة في النسخة الجديدة في عام 1992، وباتت الجماهير تنتظر سماعه قبل انطلاق كل مباراة في البطولة.

حتى أنها وصلت إلى المتابعين عبر شاشات التليفزيون حيث يتم إذاعته في بداية ونهاية كل مباراة يتم بثها حول العالم، على الرغم من عدم توفره للشراء أو التنزيل بشكل قانوني.

ألّف النشيد توني بريتن، خريج الكلية الملكية للموسيقى، بأسلوب موسيقي القرن الثامن عشر الشهير جورج فريدريك هاندل، وتؤديها الأوركسترا الملكية الفيلهارمونية وتغنيها أكاديمية سانت مارتن في جوقة الحقول، وكلاهما يقع في لندن.

وقال بريتن لـ UEFA.tv عن المقطوعة الموسيقية: "كانت فكرة دوري الأبطال هي جعل اللعبة جميلة مرة أخرى وكان على الموسيقى أن تعكس هذا الأمر".

كلمات الأغاني هي مزيج من اللغات الرسمية الثلاث للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: الإنجليزية والفرنسية والألمانية. يمكن العثور على الكلمات الكاملة بالإضافة إلى الترجمة الإنجليزية والعربية في هذا المقال ويمكن الاستماع إليه هنا.

كلمات نشيد دوري أبطال أوروبا

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande réunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

كلمات نشيد دوري أبطال أوروبا بالإنجليزية

They are the best teams

They are the best teams

The main event



The master

The best

The great teams

The champions



A big meeting

A great sporting event

The main event

The master

The best

The great teams

The champions



They are the best

They are the best

These are the champions



The master

The best

The champions

كلمات نشيد دوري أبطال أوروبا باللغة العربية

هم أفضل الفرق

هم أفضل الفرق

الحدث الرئيسي

السيد

الأفضل

الفرق العظيمة

الأبطال

لقاء الكبار

حدث رياضي عظيم

الحدث الرئيسي

السيد

الأفضل

الفرق العظيمة

الأبطال

هم الأفضل

هم الأفضل

هؤلاء هم الأبطال

السيد

الأفضل

الأبطال