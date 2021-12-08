جول بيديا | ما هي تقنية التسلل الجديدة التي اعتمدها "فيفا" في كأس العرب 2021؟

أوشكت أيام الانتظار الطويل لاتخاذ قرار التسلل من حكم الفيديو المساعد "فار" على الانتهاء، أو على الأقل هذا ما يأمله الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

"فيفا" أمضى العامين الماضيين في تجارب واختبارات لتقنية حكم الفيديو المساعد شبه الآلي، والهدف منه اكتشاف حالات التسلل في ثوانٍ معدودة، وهي الآن تعمل بالفعل، ويتم اختبارها خلال منافسات بطولة كأس العرب 2021.

الهدف الرئيسي هو الموافقة على استخدام تقنية كشف التسلل شبه الآلي قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، والتي تقام في قطر بعد أقل من عام.

وهذا يعني أن بطولة كأس العرب، التي تقام في قطر كاختبار لملاعب المونديال، هي نقطة انطلاق مهمة للغاية للاختبارات.

ما هي تقنية التسلل شبه الآلي؟

مع تطلع كرة القدم إلى المستقبل، فإن الأمر كله يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والأهم بطبيعة الحال بالنسبة إلى الجماهير، السرعة.

تستخدم التكنولوجيا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي خاصية كشف آلي للكرة وتنشأ نماذج ثلاثية الأبعاد لموقف اللاعبين على الفور.

وتتمثل الخطة في أنها ستعمل على تحسين دقة نقطة تمرير الكرة باستخدام بيانات التتابع وتكنولوجيا الاستشعار من أنظمة الكاميرا، بينما سيتم تصميم هيكل اللاعب لتحديد إذا ما كان جزء من جسده متسللًا.

ماذا قيل عن تقنية التسلل الجديدة؟

يوهانس هولزمولر، مدير تكنولوجيا كرة القدم والابتكار قال عن التقنية: "إنها تعتمد على تقنية تتبع الأطراف، أو كما يسميها البعض تقنية تتبع الهيكل العظمي".

وأضاف: "لكن نحن نسميها التسلل شبه الآلي، لأنه لا يزال على حكم الفيديو المساعد التحقق من خط التسلل المقترح وتأكيده، وتأكيد نقطة التمريرة المقترحة التي يقدمها البرنامج، ثم يقوم حكم الفيديو المساعد بإبلاغ الحكم على أرض الملعب بالقرار".

Semi-automated offside technology explained ahead of FIFA Arab Cup. Pierluigi Collina and Johannes Holzmüller explain the advancement of the tests to date. This technology will be tested at the FIFA Arab Cup 2021™ #FIFArabCup #FootballTechnology



📽 https://t.co/A6Bef8f25A pic.twitter.com/A63xwvYZTC — FIFA Media (@fifamedia) November 29, 2021

كيف تعمل تقنية التسلل الجديدة؟

أوضح هولزمولر: "إنه نظام قائم على الكاميرا، نقوم بتركيب 10 إلى 12 كاميرا داخل الاستاد تحت السقف، هذه الكاميرات تتابع اللاعبين وتتتبع ما يصل إلى 29 نقطة بيانات بمعدل 50 مرة في الثانية".

وأضاف: "ثم تتم معالجة هذه البيانات تقريبًا في الوقت الفعلي، وحسابها بواسطة البرنامج عن طريق الذكاء الاصطناعي، ويتم إرسال هذا تلقائيًا إلى حكم الفيديو المساعد".

وأكمل: "ما سنحصل عليه في كأس العرب هو محطة تسلل مخصصة، حيث لدينا مساعد حكم الفيديو يتولى إعادة التشغيل، ومن ثم يمكن التحقق من صحة ذلك وتأكيد الحالات على الفور".

هذا يعني أن حكم الفيديو المساعد سيكون قادرًا على رؤية ما إذا كان اللاعب في موقف تسلل على الفور تقريبًا.

ويجب أن يكون حكم الفيديو المساعد قادرًا على تحديد ما إذا كان اللاعب نشطًا بسرعة كبيرة وإخطار طاقم التحكيم على أرض الملعب، عندما يقوم المساعد برفع الراية لإيقاف اللعب.

الاستثناء الوحيد هو عندما تحتاج تقنية الفيديو إلى تقييم ما إذا كان اللاعب يتداخل في لعبة ما، مثل التواجد في مرمى نظر الحارس أو التداخل مع المنافس.

ما هو الهدف من التقنية الجديدة؟

الهدف الرئيسي من التقنية الجديدة لكشف حالات التسلل هو الحاجة إلى وقت أقل في اتخاذ القرارات، وتقديم قرار شبه فوري، إلى جانب إنهاء معظم الشكوك حول الأهداف التي يتم تسجيلها.

هل يتم استخدام تقنية التسلل الجديدة في كأس العالم 2022؟

تعد بطولة كأس العرب 2021 فترة تجريبية للتقنية الجديدة، وتم استخدام التقنية في ملاعب البطولة.

ومن المقرر أن يتم اختبار جديد للتقنية في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الإمارات خلال فبراير من العام المقبل.

ويمكن الموافقة على الاستخدام الكامل للتقنية بعد الاجتماع العام السنوي لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مارس.

