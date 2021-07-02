جول بيديا | ما السر وراء احتفالات ليونيل ميسي بأهدافه؟

الاحتفالات بالأهداف لها متعة خاصة وفرحة مميزة، خاصة عندما تكون من لاعب كبير، وموقع جول يكشف السر وراء احتفالات ميسي بأهدافه...

لحظة تسجيل الأهداف في كرة القدم، هي اللحظة الأهم بالنسبة للاعب، والذي يعمل على حفظها وتذكرها باحتفال مميز، إلى أن وصل الأمر أن هناك احتفالات أجمل من بعض الأهداف.

ولكن عندما يتعلق الأمر ببعض الأساطير فإن الأمر يكون مختلفًا، فكل احتفال له معنى وخلفه قصة، ألهمت هذا النجم أو رسالة يريد إرسالها للجمهور أو للصحافة أو حتى للمنافسين.

ولكن هل سألت نفسك يومًا، إلى ماذا ترمز احتفالات أسطورة برشلونة والأرجنتين، ليونيل ميسي؟.

موقع جول في التقرير التالي، سيجيب على هذا السؤال ويوضح لك ماذا يقصد ميسي باحتفالاته بالأهداف.

ما السبب الرئيسي خلف احتفال ميسي الأبرز في مسيرته؟

مشهد يتكرر كثيرًا في الملاعب الأوروبية خاصة على ملعب كامب نو، البرغوث الأرجنتيني يمتع الجميع ويضع الكرة في الشباك، ويلتف حوله زملائه، وبعدها يعود إلى منتصف ملعبه ويشير بإصبعي السبابة إلى السماء.

ولفهم السبب الحقيقي خلف الاحتفال وتلك الإشارة من ميسي، علينا العودة بالزمن 20 عامًا، عندما دخل أكاديمية لاماسيا لأول مرة وهو في سن الثالثة عشر من عمره وبدأ في كتابة تاريخه مع برشلونة، ومع كل هدف له يشير إلى السماء.

وكان ميسي قد سبق وأن أوضح أن هذا الاحتفال يتذكر به جدته والتي ساعدته كثيرًا في دخول عالم كرة القدم، ولكنها رحلت عن عالمنا في 1998، قبل أن تشاهد حفيدها وهو يتربع على عرش أفضل لاعبي العالم.

وقال ميسي: "لقد أخذتني وساعدتني في دخول عالم كرة القدم، ولكنها الآن لا تستطيع أن ترى إلى أي مدى وصلت، ومع ذلك فهي لازالت تساعدني أنا وعائلتي من الجنة، لذا فإن كل أهدافي لها".

ماذا يعني احتفال ميسي الشهير أمام ريال مدريد؟

في كلاسيكو الكرة الإسبانية لعام 2017 على ملعب سانتياجو برنابيو، نجح ليونيل ميسي في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة، وسط صدمة من كل عشاق وجماهير الميرينجي الموجودة في الملعب.

بعدها توجه ميسي لجمهور ريال مدريد الصامت وخلع قميصه وقام برفعه أمام مدرجات الميرينجي، ليكون الاحتفال الأبرز في هذا العام بعالم كرة القدم.

ولكن يكن من الصعب فك شفرة احتفال ميسي، البرغوث الأرجنتيني أرسل رسالة لجمهور ولاعبي ريال مدريد بأنه الأفضل على الإطلاق، خاصة أن هدفه كان سببًا في ضمان لفريقه قمة الدوري الإسباني.

ما السر وراء احتفال ميسي على طريقة AKIMBO؟

في يونيو 2020، سجل ميسي هدفًا لبرشلونة في شباك ليجانيس، من علامة الجزاء وكان هو الهدف رقم 699 في مسيرته مع البلاوجرانا، وحينها قرر أن يكون الاحتفال مميزًا، وضع يده على خصره ورفع اليد الأخرى وأشار بالسبابة إلى السماء.

وأوضح الأسطورة الأرجنتينية أن سبب ذلك الاحتفال هو رسالة من ميسي لأطفاله الثلاثة، عندما قلد أحد شخصياتهم الكرتونية المفضلة.