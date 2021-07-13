جول بيديا | كيف حصل الهلال على لقب نادي القرن الآسيوي؟

حصل نادي الهلال السعودي على لقب نادي القرن الآسيوي في عام 2009، وكم هو الحال بالنسبة للنادي الأهلي المصري كانت هناك حالة من الجدل..

في عام 2009، أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن فوز نادي الهلال السعودي على لقب نادي القرن الآسيوي، متفوقًا على عدد من الأندية السعودية والآسيوية.

قبلها بسنوات حصل الأهلي المصري على لقب نادي القرن الإفريقي، كما فاز ريال مدريد بلقب نادي القرن الأوروبي، بعد معيار عدد النقاط للأول والتصويت بالنسبة للثاني.

جول بيديا | كيف حصل الأهلي على لقب نادي القرن؟

فكيف حصل الهلال على لقب نادي القرن الآسيوي؟ جول يقدم الإجابة.

ما هي جائزة نادي القرن؟

جائزة نادي القرن هي جائزة وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم مع نهاية القرن الماضي لأفضل نادٍ، وذلك طوال تاريخ الساحرة المستديرة حتى ذلك الوقت.

حصل نادي ريال مدريد على الجائزة بعد منافسة مع أندية كبيرة أخرى، أمثال بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ويوفنتوس.

تحولت الفكرة إلى إفريقيا وآسيا بعد ذلك، وحصل النادي الأهلي المصري على لقب نادي القرن في القارة الإفريقية، وحصل على لقب نادي القرن الآسيوي نادي الهلال السعودي.

ما هي معايير اختيار نادي القرن؟

تنوعت معايير الاختيار بالنسبة للأندية الحاصلة على نادي القرن، فبالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد معيار التصويت، لكن هذا لم يتواجد في الاتحادات الأخرى.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وضع معيار آخر للاختيار، وهو عدد النقاط الذي حصل عليها كل فريق من مجموع مشاركاته في البطولات القارية، وليس عدد البطولات التي حصل عليها كل فريق أو التصويت.

من هو نادي القرن؟ وما هي معايير اختياره؟

حدد الكاف عدد من النقاط لكل بطولة يصل أي فريق لأدوارها النهائية، وهو ما تم أيضًا في قارة آسيا، حيث تم الأخذ بنقاط 3 بطولاتٍ فقط، هي دوري أبطال آسيا وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.

كيف حصل الهلال على لقب نادي القرن؟

بعد أن نشر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء ترتيب الفرق حسب النقاط، حصل الهلال على المركز الأول بعد حصوله على 93,50 نقطة، وكان أقرب منافسيه هو نادي يوكوهاما الياباني الذي حل على 66.25 نقطة.

جاء النصر السعودي في المركز السادس بحصوله على 47,50 نقطة، ولم يتواجد في قائمة العشرة أي نادٍ سعودي آخر.