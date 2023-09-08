جول إنسايدر | ملعب يراعي حق الجار وأرضية متحركة بالكامل .. تحفة سانتياجو برنابيو الجديد!

الملعب الخاص بالفريق العاصي سيأخذ ملاعب كرة القدم إلى أفق جديد تمامًا.

"جول إنسايدر" هي سلسلة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيدًا عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وأيضًا ننظر على استثمارات الأندية في عالم كرة القدم نفسه وهو ما نسلط الضوء عليه.

حلقة اليوم ستكون عن تجديدات ملعب سانتياجو برنابيو في حُلته الجديدة بعد أن ظل قيد التحديثات لمدة حوالي أربعة أعوام.

التحفة المعمارية التي تتوسط العاصمة الإسبانية مدريد بها الكثير من التفاصيل المذهلة، دعونا نغوص فيها فيما يلي:

بداية التجديد

الفكرة بدأت قبل حوالي 13 عامًا، بالتحديد في الجمعية العمومية الخاصة بسبتمبر عام 2010 وكشف عنها فلورنتينو بيريز لكن لأخذ الموافقات اللازمة كان على الملكي الانتظار لكل تلك الفترة.

في 2017 أعلن ريال مدريد عن مشروع لتجديد ملعبه التاريخي بقيمة حوالي 525 مليون يورو، لكن التجديدات لم تبدأ حتى 2019.

وكان من المفترض أن تنتهي الأعمال في ظرف ثلاث سنوات بالتحديد في 2022 لكن كل شيء تعطل بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

لكن ريال مدريد استغل فترة كورونا وتوقف كرة القدم في العالم أجمع وقام بالعمل على أرضية الملعب والأماكن التي يصعب تجديدها أثناء خوض المباريات، قبل أن ينقل مبارياته لملعب ألفريدو دي ستيفانو.

غرف رعاية لأرضية الملعب!

حتى الآن لم تنته الأعمال بشكل كامل داخل ملعب سانتياجو برنابيو، لكن لا خوف على أرض الملعب التي تم تجهيز غرف خاصة لها أسفل الملعب حتى تتم رعايتها فيها.

أرضية ملعب سانتياجو برنابيو قابلة بشكل كامل للنقل، حيث يتم رفعها بعد كل مباراة وتذهب إلى غرف مغلقة أسفل الملعب حيث يتم تعريضها للقدر المناسب من الضوء الصناعي والمياه لتحافظ على حالتها مثالية.

الغرض من تلك التكنولوجيا المذهلة في إزالة العشب بشكل كامل وإعادته عند الحاجة هو الحفاظ عليه عند القيام بتنظيم أحداث أخرى داخل الملعب التاريخي، مثل الحفلات واستضافة مباريات من رياضات كرة السلة والتنس وكرة القدم الأمريكية.

المزيد من المطاعم ومركز تجاري!

من المزايا التي سيشهدها ملعب سانتياجو برنابيو في حُلته الجديدة ستكون وجود الكثير من المطاعم في عدة طوابق من أجل خدمة الجماهير خلال المباريات وأثناء جولات السياح في الملعب.

بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك مركز تجاري خاص بريال مدريد، ستتواجد به مجموعة من أهم الماركات ومحلات الموضة والأزياء والملابس الرياضية في العالم.

شاشة على الطراز الأمريكي وأماكن خاصة بالألعاب الإلكترونية

ضف إلى ذلك فندق خاص، يخدم زوار الملعب، وبه بعض الغرف التي تملك إطلالة مباشرة على قلب الأحداث لمشاهدة المباريات.

بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك شاشة ضخمة معلقة حول الملعب فوق كل المدرجات تلتف حول الجماهير بشكل دائري لتريهم كل ما يفوتهم من أحداث.

التجديدات أيضًا تشمل توسيع المتحف الخاص بالنادي الملكي وتقديمه بطراز جديد، كما تم تخصيص أماكن داخل الملعب من أجل إقامة بطولات الرياضات الإلكترونية المختلفة.

ملعب يراعي الجيران

من مزايا الملعب بعد التجديدات هو السقف الجديد القابل للغلق، وبحسب ما كشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ومعه مانويلا كارمينا عمدة العاصمة في 2019 فالهدف من هذا السقف هو تقليل الضوضاء.

السقف الذي تسبب في ارتفاع طول الملعب 12 مترًا، ويتم فتحه وغلقه خلال 15 دقيقة سيقلل من الضوضاء التي كان يعاني منها جيران سانتياجو برنابيو في أيام المباريات.

كما سيكون وسيلة حماية مثالية في الأيام التي يكون فيها الطقس غير معتدل، وفوق كل ذلك فقد منح الملعب شكلًا مميزًا جديدًا في وسط العاصمة.