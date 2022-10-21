جول إنسايدر | مهبط للطائرات وملعب جولف .. منزل جريليش الأكبر من ملعب مانشستر سيتي!

النجم الإنجليزي يواصل خطف الأنظار ولكن خارج الملعب

"جول إنسايدر" هي سلسلة تركز على ممتلكات نجوم كرة القدم خارج عالم الساحرة المستديرة، استثمارات ومجالات مختلفة قرر نجوم الكرة التوجه لها بعيداً عن الميدان، منها ما يناسب رجال الأعمال، وأخرى غريبة ومفاجأة، وهو ما نسلط الضوء عليه.

وهذه المرة سنتحدث عن جاك جريليش، نجم مانشستر سيتي وإنجلترا، الذي تعود منذ انتقاله الضخم قبل ما يزيد عن عام إلى سيتي على خطف الأضواء، ولكن خارج ملاعب كرة القدم.

سلوك غير منضبط، وحوادث واعتداء على جمهور، تلك بعض من المواقف التي دائماً ما تضع لاعب أستون فيلا السابق في العناوين الأولى، ولكن هذه المرة كان في صدارة "صن" التي خصصت تقريراً خاصاً عن منزله الجديد الضخم.

أكبر من ملعب الاتحاد!

كشف تقرير الجريدة البريطانية عن أن جريليش قد اشترى المنزل الجديد الواقع في الشمال الغربي مقابل قرابة ستة مليون جنيه استرليني قام بدفعها نقداً بالكامل ببداية 2022، وأن أبرز ما يميزه الحديقة الضخمة التي تتخطى في مساحتها حجم ملعب ناديه "الاتحاد".

قائد أستون فيلا السابق قال مصدر للجريدة مقرب منه إنه دائماً ما يحب الترف في حياته، ولذا قرر الاستثمار والانتقال للمنزل الجديد مع صديقته ساشا أتوود بدلاً من المنزل الحالي بمانشستر، والذي يحتوي على ملعب كرة قدم خماسي على سطحه!

مهبط طائرات وملاعب كرة مضرب وجولف

يتمتع المنزل الذي وصفه المصدر المقرب من اللاعب لصن بأنه مكسب رغم سعره بعدة مميزات تجعله أقرب لقصر، إذ يحتوى على ملعب لكرة المضرب وآخر للجولف، بالإضافة إلى بركة مخصصة للصيد.

كما يحتوي المنزل على مهبط للطائرات بإضاءة خاصة تسمح باستخدامه في الليل، وليس فقط بالنهار، كأحد أبرز مميزاته على حد وصف التقرير.

ويضم المنزل عدة غرف ضخمة المساحة لدرجة أن أحدها قد يسع ملعباً بحجم 20 هكتاراً، ويوجد غرف مخصصة لتخزين النبيذ، وأخرى كجيم، بالإضافة لحمام سباحة ضخم.

Social/Pressbox

وضمن حديقة المنزل الشاسعة، يوجد فيلا ليست بالصغيرة على الإطلاق مخصصة لمبيت الضيوف على الرغم من الغرف المتعددة الفخمة بداخل المنزل.

وعلق المصدر المقرب للاعب على خيار جريليش بشراء هذا المنزل قائلاً: "يحب الأشياء القيمة وهذا المنزل خطف أنفاسه مباشرة، كان بمثابة الحلم له، يحتوى على كل شيء وبعيد عن الأنظار الفضولية إذا أراد الاستمتاع بالشمس أو الصيد".

يذكر أن المنزل الفخم ليس الأول لنجم سيتي، إذ سبق وامتلك منزلاً فخماً بقيمة 1.75 مليون جنيه استرليني في برمنجهام، وكان مكوناً من ستة غرف.