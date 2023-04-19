قبلة الحياة.. أنجيل سيتي طريق إيرتز إلى كأس العالم للسيدات

أنجل "ملاك" سيتي يعيد جولي إيرتز إلى الحياة

مفاجأة أثارت الدهشة عندما ظهر اسم الأمريكية جولي إيرتز في قائمة منتخبها في فترة التوقف الدولي الماضي لخوض وديتين أمام جمهورية أيرلندا.

إيرتز لم تظهر مع المنتخب الأمريكي منذ دورة الألعاب الأولمبية 2021 بسبب الحمل والولادة، أي منذ 611 يومًا.

لكنها عادت وخاضت مباراتها الـ 100 بقميص المنتخب بعدما شاركت بديلة في أول مباراة جمعت أبطال العالم وجمهورية أيرلندا.

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الدهشة لم يكن سببها الابتعاد عن المنتخب الوطني لفترة طويلة فقط بل أن إيرتز كانت بلا نادٍ منذ مغادرتها فريق شيكاغو ريد ستارز في عام 2021.

ورغم ذلك، خرجت إيرتز من التوقف الدولي دون تأكيد وثيق بالتواجد في القائمة النهائية لخوض منافسات كأس العالم يوليو المقبل.

فلادكو أندوفسكي المدير الفني لمنتخب أمريكا للكرة النسائية رهن ضم إيرتز إلى صفوف الفريق مرة آخرى بشرط عودتها من جديد لممارسة كرة القدم بصورة دورية مع أحد الأندية.

وتحقق الشرط أخيرًا عندما أعلن نادي أنجل سيتي الأمريكي التعاقد مع جولي إيرتز لمدة موسم في صفقة انتقال حر بعد ابتعادها عن الملاعب لقرابة عامين.

جولي إيرتز صاحبة الـ31 عامًا سبق وتوجت مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بلقبين كأس عالم 2015 و2019.

ويستعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفاظ بلقبه للمرة الثالثة على التوالي في النسخة المقبلة التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا من 20 يوليو حتى 20 أغسطس المقبل.