النتائج المباشرة
الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

جوليو سيزار: باكيتا كان قريبًا من إنتر

التعليقات()
Getty
باكيتا كان أقرب للنيراتزوري من الروسونيري
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يتألق اللاعب البرازيلي باكيتا، بقميص ميلان الإيطالي رغم انتقاله في يناير الماضي، لارتداء قميص الروسونيري.

وانضم اللاعب البالغ 21 عامًا لصفوف ميلان قادمًا من فلامنجو البرازيلي مقابل 35 مليون يورو.

وسبق لباكيتا أن تزامل مع حارس إنتر السابق، جوليو سيزار، الذي اعتزل بقميص فلامنجو العام الماضي.

وقال الحارس البرازيلي، أن باكيتا كان قريبًا من ارتداء قميص إنتر: "لقد لعبت معه في فلامنجو، وأنا حزين لأنني كنت أعرف أنه قريب من الانتقال للإنتر".

اختيارات المحررين

وتابع: "لكن ليوناردو كان جيدًا في إقناعه، لقد فعل هذا جيدًا، وأنا اتمنى له الأفضل من أجل مستقبله".

واختتم الحارس المُتوج بالثلاثية مع النيراتزوري في 2010: "بالرغم من ذلك، عندما يلعب أمام إنتر، سوف أشجع فريقي".

وتعرض باكيتا لإصابة قوية في مواجهة أودينيزي بإلتواء في الكاحل، وقد يغيب عن مواجهة يوفنتوس المقبلة.

وشارك باكيتا في 11 مباراة بالدوري الإيطالي، ليسجل هدفًا ويصنع آخر.

إغلاق