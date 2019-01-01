جوليو سيزار: باكيتا كان قريبًا من إنتر

باكيتا كان أقرب للنيراتزوري من الروسونيري

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتألق اللاعب البرازيلي باكيتا، بقميص ميلان الإيطالي رغم انتقاله في يناير الماضي، لارتداء قميص الروسونيري.

وانضم اللاعب البالغ 21 عامًا لصفوف ميلان قادمًا من فلامنجو البرازيلي مقابل 35 مليون يورو.

وسبق لباكيتا أن تزامل مع حارس إنتر السابق، جوليو سيزار، الذي اعتزل بقميص فلامنجو العام الماضي.

وقال الحارس البرازيلي، أن باكيتا كان قريبًا من ارتداء قميص إنتر: "لقد لعبت معه في فلامنجو، وأنا حزين لأنني كنت أعرف أنه قريب من الانتقال للإنتر".

وتابع: "لكن ليوناردو كان جيدًا في إقناعه، لقد فعل هذا جيدًا، وأنا اتمنى له الأفضل من أجل مستقبله".

9⃣ حصيلة أهداف المباراة

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💫بلدة هايدنهايم فخورة بالتأكيد بالأداء المميز للفريق pic.twitter.com/v70NgrSON4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

واختتم الحارس المُتوج بالثلاثية مع النيراتزوري في 2010: "بالرغم من ذلك، عندما يلعب أمام إنتر، سوف أشجع فريقي".

وتعرض باكيتا لإصابة قوية في مواجهة أودينيزي بإلتواء في الكاحل، وقد يغيب عن مواجهة يوفنتوس المقبلة.

✨بيليه يختار مبابي ضمن النجوم الذي يُحب اللعب معهم ✨



اختيارات الأسطورة البرازيلية 👇 pic.twitter.com/NuzDbafzbs — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

وشارك باكيتا في 11 مباراة بالدوري الإيطالي، ليسجل هدفًا ويصنع آخر.