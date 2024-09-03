"لم يحتفل مع زملائه".. نجم ريال مدريد يشعر بـ"خيبة أمل" والسبب أنشيلوتي!

قبل التوقف الدولي..

يمر لاعب ريال مدريد أردا جولر بفترة صعبة، الذي دخل الموسم الجديد على أمل حجز مكان في التشكيل الأساسي، بعد اعتزال نجم الوسط توني كروس.

وأتيحت الفرصة أمام جولر مرة واحدة في التشكيل الأساسي، إذ لعب منذ البداية ضد بلد الوليد، قبل أن يكون بديلًا مؤثرًا أمام لاس بالماس يوم الخميس الماضي، ويغيب عن مواجهة ريال بيتيس أول أمس الأحد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن "المراهق التركي يعاني من حالة ارتباك، ولم ينضم إلى أي من احتفالات ما بعد المباراة، حيث يشعر بخيبة أمل".

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وانضم جولر لمعسكر تركيا في فترة التوقف الدولي، ولا يزال "المكان الأساسي في تشكيل ريال مدريد" مجرد حلم.

وختمت الصحيفة: "مع توقع التناوب في الأسابيع المقبلة بسبب الجدول الزمني المكثف، ستكون هناك فرصة أمام جولر لإثارة إعجاب أنشيلوتي".