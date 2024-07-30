جولة أمريكا تنعش خزائن برشلونة .. ومباراة الكلاسيكو الأعلى سعرًا

عائد مميز يحل جزءًا من أزمات البارسا

ينتظر برشلونة عائدًا ضخمًا من جولته الصيفية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم الفريق معسكرًا في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.

ويسعى برشلونة لتنمية موارده المالية، خصوصًا أن النادي يعاني منذ سنوات من أزمة اقتصادية بسبب ارتفاع الرواتب، وتساعده هذه الأموال في حل جزء من مشاكله ومحاولة التعاقد مع صفقات جديدة.

وسيواجه برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانز فليك مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي، اليوم الثلاثاء على ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو، ثم يلتقي يوم السبت المقبل غريمه ريال مدريد، على ملعب ميتلايف في إيست روثرفورد (نيو جيرسي)، قبل أن يختتم جولته الثلاثاء المقبل بمواجهة ميلان في ملعب بنك إم آند تي في بالتيمور (ماريلاند).

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وبحسب شبكة "جيجانتس"، سيحصل برشلونة في هذه النسخة من الجولة الصيفية على إجمالي 11 مليون يورو مقابل خوض 3 مباريات ودية.

وأشارت إلى أن هذه الأموال موزعة على النحو التالي: 3 ملايين لمواجهة مانشستر سيتي، 5 ملايين لمباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، و3 ملايين لمواجهة ميلان.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هذه الجولة تمثل عملًا مربحًا بلا شك للنادي الكتالوني، خصوصًا أن المنظمة تغطي أيضًا تكاليف الرحلة والإقامة في الفندق بالكامل.

وأوضحت أن برشلونة نجح في إبرام عقد مميز، حيث أنه في بعض الأحيان تكون هناك عقوبات في حالة عدم حضور نجوم الفريق، لكن في هذه المناسبة لا يوجد مثل هذا الشرط، لذلك سيحصل برشلونة على المبلغ المنصوص عليه بالكامل، على الرغم من غياب 10 لاعبين من الفريق الأول.