بعد الواقعة المهينة .. لاعب مانشستر يونايتد يقرر الرحيل ويُمهد الطريق لجيوكيريس

صفقة إعارة مع إلزامية الشراء

تطورات جديدة وسريعة في مستقبل جوشوا زيركزي، بعد الواقعة الصادمة التي مر بها أمس، الإثنين، خلال خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين في الدوري الإنجليزي.

زيركزي انضم للشياطين الحمر قادمًا من بولونيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل 42.5 مليون يورو، خلال حقبة المدرب السابق إريك تين هاج، ولكنه عانى من تخبط في المستوى وضعه في ورطة مع المدير الفني الجديد روبن أموريم.

الأمور اشتعلت بشكل أكبر أمس، بعدما قام المدرب البرتغالي باستبداله بعد 32 دقيقة فقط من عمر المباراة، ليغادر أرضية الملعب وسط صافرات استهجان وسخرية من جماهير ملعب أولد ترافورد، ووفقًا لأحد المراسلين، فإن المهاجم الهولندي مر أمامه وهو يبكي بسبب استبداله، قبل أن يعود بعدها إلى دكة بدلاء فريقه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "توتو سبورت" قالت إن اللاعب أصبح أكثر انفتاحًا من أي وقت مضى على مغادرة مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي، بحثًا عن فرصة لاستعادة مستواه من جديد لإثبات نفسه بعد هذه الواقعة التي جعلته يشعر بالإهانة.

وأشارت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يعتبر أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد مع زيركزي، وذلك بتوصية من تياجو موتا مدربه السابق في بولونيا، وهناك أنباء أن النادي الإيطالي دخل في محادثات جدية بالفعل مع اللاعب لضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع إمكانية إدراج بند إلزامية الشراء في الصفقة، في حالة تأهل الفريق للنسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.

وعلى جانب آخر يسعى مانشستر يونايتد لتدعيم هجومه، ويستهدف التعاقد مع فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتينج لشبونة، لكن فكرة رحيل المهاجم السويدي عن ناديه في يناير تبدو صعبة للغاية.

يذكر أن زيركزي صاحب الـ23 سنة شارك في 27 مباراة بكل البطولات مع يونايتد هذا الموسم، ونجح في تسجيل 4 أهداف فقط وله تمريرتين حاسمتين.