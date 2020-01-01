جوستافو مايا: برشلونة وجد خليفة نيمار من حيث جاء به

ابن الـ19ربيعًا لم يشارك بعد مع الفريق الأول لنادي ساو باولو إلا أن ذلك لم يمنع الفريق الكتلوني من نيل حق التوقيع معه

كان برشلونة يبحث عن خليفة لنيمار منذ عام 2017 عندما غادر النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في صفقة قياسية، تاركًا فجوة على الجانب الأيسر من خط برشلونة الأمامي.

عانى عثمان ديمبيلي بسبب الإصابات، وفشل فيليب كوتينيو في تلبية التوقعات، حتى أنطوان جريزمان لم يملء الفراغ الموجود، حتى لو كان يلعب في مركز غير مركزه، وكل لاعب من هذا الثلاثي كلف برشلونة ما يزيد عن 100 مليون يورو.

لا يزال برشلونة يحاول سد تلك الثغرة الكبيرة، وقد بدأوا أيضًا النظر في المستقبل في محاولة لتجنب الأخطاء نفسها مرة أخرى، وبالتالي عادوا إلى البرازيل للبحث عن نيمار جديد.

المزيد من الفرق

على العكس من نيمار الذي انضم لبرشلونة من سانتوس وهو موهبة لامعة يعرفها الجميع، لكن الهدف الجديد لبرشلونة لا يزال غير معروف نسبيًا حتى لأغلب جمهور كرة القدم في بلده.

لم يظهر كوستافو مايا حتى الآن مع الفريق الأول لساو باولو، مع ذلك سعى برشلونة حتى يكون له الأفضلية في ضمه هذا الصيف.

ولد مايا في القطاع الفيدرالي بالبرازيل، لدى اللاعب خلفية عن اللعبة مثل العديد من الأطفال البرازيليين الآخرين المشهورين أو غيرهم، مع أنه يتشارك مع صانع ألعاب ويست هام والمنتخب البرازيلي الدولي فيليب أندرسون نفس مسقط الرأس.

بدأ تعليمه في كرة القدم في نادي ميلان دي إف، وهو ناد صغير في ولايته ، عندما كان في الحادية عشرة من عمره فقط، واستمر تطوره مع انضمامه إلى أكاديمية الكرة البرازيلية، وهي مؤسسة معروفة برعاية اللاعبين الشباب قبل أن يشقوا طريقهم نحو عالم الأحتراف في الأندية الأكبر.

من بين تلك الأمثلة كان راينير، الذي كان قادرًا على إظهار مهاراته في الأكاديمية وجذب أنظار كشافة فلامنجو قبل سنوات من انتقاله بقيمة 35 مليون يورو إلى ريال مدريد في يناير.

برزت موهبة اللاعب في بطولة للشباب على مستوى الأكاديميات كوبا سول أمريكانا في أميزادي 2014، وهي مدينة صغيرة في ساو باولو، وقد أنهى هدافًا للبطولة برصيد 16 هدفًا، وهو ما جعله هدفًا لأفضل أندية البرازيل وفي الأخير اختار الانتقال إلى ساو باولو.

وصرح اللاعب الشاب عن تلك الخطورة بأنها كبيرة نظرًا لأن ساولو باولو كان يثير اهتمامه لكونه أكبر أندية البرازيل على حد قوله.

مايا - الذي كشف صراحة عن إعجابه بمانشستر سيتي في الماضي - ترك تأثيرًا كبيرًا على مستوى الشباب ما جعله مؤهلاً للعب مع الفريق الأول بقيادة المدرب فرناندو دينيز، وبالفعل كان يتدرب معهم مع لاعبين كبار أمثال داني ألفيس وألكسندر باتو وهيرنانيس.

المهاجم الشاب لديه قدرة كبيرة على التهديف، يلعب كجناح أيسر ويتمكن من اللعب بالقدمين ولكن يسيطر أكثر على القدم اليمنى، هو يراوغ بشكل جيد، سواء سواء من وضع الحركة أو الوقوف وسواء خارج أو داخل المنطقة.

ويأمل اللاعب في تسجيل أول ظهور له مع ساو باولو، لكن الخطوة الأكبر قد تكون في انتقاله المتوقع إلى برشلونة.

فقد كشف المدير الرياضي في ساو باولو، ألكسندر باسارو لشبكة إي إس بي إن، أن برشلونة دفع مليون يورو للحصول على أولوية شراء اللاعب..

وقال "لقد تفاوضنا معهم على أن تكون لبرشلونة أولوية التعاقد مع اللاعب لكن ان لم يمارسوا هذا الخيار قبل 30 يونيو فان ما قدموه من دفعة مالية سنحتفظ به ".

ثم يضيف قائلا" نمتلك بذلك خيار كسب الأموال دون أن نفقد خدمات اللاعب في ذلك الوقت المحدد"

بغض النظر عما إذا كان برشلونة سيفعل بند الأفضلية في ضم اللاعب الموهوب، فيبدو أنها مسألة وقت فقط قبل أن يصبح الأحدث في سلسلة طويلة من الشباب البرازيلي الذي يشق طريقه نحو النجومية بعد عبور المحيط الأطلسي للعب مع أكبر الأندية في أوروبا.

حقيقة أن مايا يمكن أن يحقق ذلك دون أن يظهر في مباراة كبيرة على أرض الوطن أمر غير معتاد، لكنه أظهر منذ بداية عام 2020 أن لديه الأدوات اللازمة للنجاح.