جوزيه مورينيو مُدربًا لليونيل ميسي؟ الهلال ينافس السعودية على توقيع البرتغالي

علي سمير
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20230302_mourinho(C)Getty images
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هل يقبل المدرب البرتغالي بمغادرة أوروبا؟

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بعد العرض الضخم الذي تقدم به الهلال السعودي للتعاقد مع ليونيل ميسي، هناك خطوة أخرى قادمة بخصوص المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

موقع "جول" علم من مصادر قوية داخل الهلال، حول تقدم النادي بعرض للتعاقد مع ميسي براتب سنوي يصل إلى 350 مليون يورو، وسط ضغوط مستمرة من أجل قبول العرض.

وفي سياق منفصل قال موقع "laroma24" الإيطالي حول قيام الهلال بالتقدم بعرض آخر للتعاقد مع مورينيو براتب يجعله الأعلى في تاريخ كرة القدم على الإطلاق، بالإضافة لعرض آخر من المنتخب السعودي الذي يبحث عن بديل لهيرفي رينارد.

ولكن مدرب روما ليس متأكدًا من القيام بهذه الخطوة في مسيرته المهنية بالوقت الحالي وترك العمل في أوروبا من أجل هذا العرض المغري ماديًا، مما يعني أن الهلال والمنتخب السعودي سيكون عليهما بذل الكثير من المجهود لإقناعه بالأمر.

ومن جانبه يعيش مورينيو حالة من الهدوء بخصوص مستقبله في الوقت الحالي، وسط تكهنات مستمرة حول رحيله إلى ريال مدريد أيضًا لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

يذكر أن روما يحتل المركز الخامس بـ50 نقطة بالدوري الإيطالي بفارق 21 نقطة عن نابولي المتصدر، بينما يلعب في دور الثمانية بالدوري الأوروبي أمام فينورد الهولندي.

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