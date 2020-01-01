جوزيف دي سوزا يشكر جماهير الأهلي ويعتذر لهم

اللاعب البرازيلي فسخ عقده وغادر

نشر جوزيف دي سوزا نجم وسط النادي الأهلي السابق تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر شكر خلالها جماهير الراقي واعتذر لهم عما فعله.

نجم الوسط البرازيلي كان قد فسخ عقده مع الأهلي من جانب واحد لتأخر حصوله على مستحقاته المالية، وبعدها وقع عقود انضمامه إلى بشكتاش التركي وتقدم بشكوى ضد ناديه السعودي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم مطالبًا بتعويض مالي لعدم تسديد مستحقاته المالية في موعدها المحدد.

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صاحب الـ31 عامًا أكد اعتزازه بجماهير الأهلي ودعمها له، مضيفًا "أنتهز تلك الفرصة لتقديم الشكر لكافة جماهير الأهلي التي دعمتني دومًا، سامحوني لأنني لم أستطع رد ذلك الحب لكم، لكني أريد أن أشكركم جميعًا وأعتذر لكم عما حدث".