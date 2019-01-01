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جوريتسكا يغيب عن نهائي كأس ألمانيا

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Getty Images
تعرف على الغائبين من بايرن ميونخ عن نهائي الكأس
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

انضم ليون جورتسيكا لقائمة الغائبين عن بايرن ميونخ في نهائي كأس ألمانيا أمام لايبزيج مساء غدًا، السبت.

بايرن ميونخ قد يشارك في المباراة دون مانويل نوير وكذلك سيفن أوليريتش بسبب الإصابة.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أنّ جورتسيكا لم يسافر مع بعثة بايرن ميونخ إلى العاصمة برلين لأجل المباراة النهائية.

وأوضحت أنّ جوشوا كيميتش هو الآخر غاب عن تدريبات الفريق صباح اليوم، الجمعة، لأسباب عائلية لكنّه جاهز للمباراة.

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جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ حقق بطولة الدوري الألماني بعد الفوز على فرانكفورت في الجولة الأخيرة.

وودع البافاري فرانك ريبيري وآرين روبن بعد خوض الثنائي مباراة فرانكفورت قبل الرحيل بنهاية الموسم.

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