جوريتسكا يرحب بخوض المباريات دون جماهير وكيميش يعترض

ليون جوريتسكا نجم فريق بايرن ميونخ يؤكد على تفهمه لفكرة اللعب دون جماهير في الدوري الألماني.

أعرب ليون جوريتسكا نجم فريق بايرن ميونخ الألماني على تفهمه الكامل لفكرة لعب مباريات كرة القدم في الوقت الحالي دون جماهير.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جورتسيكا وعارضه فيها الثنائي يوشوا كيميش مدافع الفريق البافاري ونظيره حسن صالح حميديتش المدير الرياضي.

وقال جوريتسكا ردًا عن إمكانية خوض المباريات دون جماهير: "أولًا وقبل الحديث عن أي شيء، يجب أن نقول أن بعض الأمور تكون أهم من كرة القدم".

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وأضاف: "لو رأى من هم في موضع المسؤولية أن ذلك هو الأمر الصحيح للقيام به والأمر الذي فأنا أوافق بكل تأكيد، ربما ذلك هو الأفضل من أجل البلد".

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بينما كان رأي زميله يوشوا كيميش مغايرًا حيث قال: "وجود الجماهير في كرة القدم يجعلها مميزة، لو غابوا عن المباريات سنشعر بالفارق بكل تأكيد".

وأردف حسن صالح حميديتش المدير الرياضي: "لا نتمنى أن نلعب أي مباريات دون جماهير، في النهاية نحن نلعب ونقوم بكل شيء ممكن من أجلهم".

جدير بالذكر أن وزير الصحة الألماني كان قد أصدر قرارًا اليوم الأحد أكد من خلاله إلغاء أي حدث جماهير يضم أكثر من ألف شخص.