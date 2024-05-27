"هذه خطوتي المقبلة".. جوردي كرويف "ينصف" ريال مدريد ويكشف سر رحيل أوباميانج

ماذا قال المدير الرياضي السابق لبرشلونة؟

أنهى جوردي كرويف، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، فترة الصمت التي فرضها على نفسه منذ مغادرة البارسا الصيف الماضي.

وقال كرويف، في مقابلة مع الصحفي فابريزيو رومانو: "أهم سبب لتعاقدنا مع روبرت ليفاندوفسكي هو أن حلمه كان اللعب لبرشلونة، كان لديه هذا الدافع وأراد مغادرة بايرن، عندما تعرف أنه مستعد لبذل الكثير من الجهود للقدوم، وحتى من الناحية المالية، فأنت بحاجة إلى التوقيع معه".

وأضاف: "حدث شيء مشابه مع جوندوجان، كان لديه العديد من العروض، لكنه أراد اللعب لبرشلونة، ولهذا السبب تمكنا من التوقيع معه".

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وفيما يتعلق برحيل أوباميانج، بعد 6 أشهر رائعة في برشلونة، أوضح جوردي: "لو كان الأمر متروكا لنا، لكنا نود أن يبقى لسنوات"، ملمحا بأنه تم بيعه بسبب حاجة النادي للإيرادات".

وأنصف كرويف ريال مدريد: "عندما تكون لاعبا في برشلونة تعتقد أن الريال فريق محظوظ، لكن يأتي وقت تفهم فيه أنه ليس الحظ بل الجودة، كم مرة رأيناهم على وشك الإقصاء في كأس الملك ودوري أبطال أوروبا وفي النهاية تأهلوا".

وعن وضعه الشخصي، ختم: "لقد دربت لمدة 4 أو 5 سنوات حتى اتصل بي برشلونة لأكون المدير الرياضي، قبلت التحدي الذي كان مميزا للغاية، لكنني قلت دائما إنني أرغب في أن أكون مدربا مرة أخرى".