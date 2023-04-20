جوردي ألبا يحمل أخبارًا سيئة لمشجعي برشلونة بخصوص ليونيل ميسي

جوردي ألبا يكشف رأيه في عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة

يتمنى جوردي ألبا، لاعب برشلونة، كغيره من مشجعي النادي الكتالوني عودة قائد الفريق الأسبق وهدافه التاريخي ليونيل ميسي، لكنها عودة يراها ألبا صعبة نظرًا لظروف ناديه الاقتصادية.

وينتهي عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ولم يعلن النادي عن تمديد عقد اللاعب أو يوقع الأخير لأي نادٍ حتى الآن.

وتتمنى جماهير برشلونة عودة هدافها التاريخي الذي رحل عن الفريق قبل عامين بسبب عدم إمكانية تسجيله لظروف النادي الاقتصادية الصعبة.

وأجرى جوري ألبا حوارًا مع "ذي أثليتك" قال فيه عن عودة صديقه: "لا أعرف ما سيحدث. سيكون أمرًا جيدًا لنا لكنه صعب".

ووصف الظهير الأيسر لبرشلونة في نفس الحوار قائد برشلونة الحالي سيرجيو بوسكيتس بصديقه المفضل من عالم كرة القدم، في حين قال إن لويس إنريكي هو أفضل مدرب عمل معه.