جوردي ألبا حول مشاكل برشلونة المالية: لم أكن السبب!

جوردي ألبا يوضح أسباب مغادرته برشلونة

يعتقد الإسباني جوردي ألبا، لاعب برشلونة السابق، أنه لم يكن يومًا مشكلة لناديه بل ساعده بكل ما يقدر. وفي الوقت نفسه يبدو منفتحًا على كل العروض التي تلقاها للعب.

وأعلن جوردي رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم المنقضي ليُنهي حقبة طويلة له مع الفريق الكتالوني.

وتحدث ألبا إلى صحيفة "الجارديان" البريطانية وقال عن قراره بالرحيل عن برشلونة: "فكرت في ذلك بعناية واتخذت قراري مع عائلتي بالخروج في الوقت الصحيح، لو لعبت دقائق أكثر ربما لما وصلت لهذا. كنت في النادي 18 سنة، نصف عمري، بعد سنوات طويلة والفوز بكل شيء عليك تقبل بأنك تغادر. القرار كان قراري، الرئيس منحني حرية الاختيار، واتخذت القرار الصحيح".

وعن تخليه عن جزء كبير من راتبه قبل رحيله قال ألبا: "هناك أوقات ارتكبت أخطاء، فعلت ما كان يمكنني تجنب انتقاد الناس لي وهو أمر طبيعي، لن يحبك الجميع، في ليلتي الأخيرة في كامب نو صفق الجميع لي".

مواصلًا: "نعرف كلنا حاجة النادي الاقتصادية، لكنها ليست بسبب لاعب، قلت دائمًا إن المشكلة ليست أنا. النادي يعرف جيدًا ما فعلته".

ورفض ألبا تحديد النادي الذي سينتقل إليه وإن كان سينتقل إلى السعودية أو إلى أمريكا "في البداية علي تحديد الفرق الراغبة في التوقيع معي. أنا منفتح على كل العروض سواء في أوروبا أو خارجها. أينما سأذهب سأكون بخير لكن الأمر لن يكون سهلًا".