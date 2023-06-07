جوردي ألبا: أخبرت لابورتا بخليفتي في برشلونة .. وعائلتي أهم من ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس!

جوردي ألبا يؤكد أنه اختار بالفعل خليفته في مركز الظهير الأيسر ببرشلونة..

أكد جوردي ألبا ظهير نادي برشلونة الإسباني، الذي تنتهي مسيرته مع "البلوجرانا" في الثلاثين من يونيو، أنه ضحى بالكثير من أجل النادي الكتالوني، رغم الأكاذيب التي نشرت عنه في السنوات الماضية.

ألبا أجرى مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، تحدث خلالها عن العديد من الأمور، مثل أيامه الأخيرة في برشلونة، ومستقبله، واللاعب الذي يراه خليفته في النادي الكتالوني.

وقال ألبا في تصريحاته عن صافرات الاستهجان التي وجهتها إليه الجماهير في العام الماضي: "كنت سأفهم الصافرات إذا كان الأمر متعلقًا بالأداء الرياضي لكن لم يكن يتم الاعتماد عليّ، قيل عني العديد من الأكاذيب، وأنا أفهم أن الناس يقرؤون ويستمعون لها".

وأضاف: "تم نشر الكثير من الأخبار عني، والعديد منها غير صحيح، هذا لا يحدث معي فقط، هكذا تسير الأمور في عالم كرة القدم".

وتابع: "عندما طُلب مني مساعدة النادي، قمت بالمساعدة والآن في مغادرتي أيضًا، أنا لا أقول ذلك لإلقاء اللوم على الآخرين، لكن هذا هو الحال، أنا ممتن للغاية لبرشلونة على المعاملة التي قدموها لي، على كل ما تم تقديمه لي كلاعب وكشخص وأيضًا ممتن لجميع الكتالونيين على الوداع الذي قدموه لي".

وعن خلفيته في برشلونة، قال ألبا: "أخبرت جوان لابورتا أنه لا داعي للنظر إلى الخارج، لأن النادي يملك بالفعل أليخاندرو بالدي، إنه لاعب لديه مستقبل عظيم، وسيقوم بعمل رائع مع الفريق، إنه طفل حاولت دائمًا مساعدته، وقد نجحت في ذلك، لقد كان يعجبني منذ كان في الأكاديمية".

وتطرق جوردي ألبا للحديث عن مستقبله، وعما إذا مرتبطًا بمستقبل ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

وقال ظهير برشلونة: "كل واحد يهتم بمصالحه، من الواضح أنني أود أن ألعب مع كل أولئك الذين تشاركوا غرفة تبديل الملابس، بصرف النظر عن حقيقة أن لدينا صداقة كبيرة، لكنني أعتقد أن كل واحد يجب أن يعتني بنفسه".

واختتم ألبا تصريحاته قائلًا: "بصراحة، لا أعرف ما الذي سيفعله ميسي أو بوسكيتس، لكن سأعتني بنفسي وعائلتي، وهذا ما يهمني، آمل أن أتمكن من اللعب معهما يومًا ما، لكن الأمر صعب، صعب حقًا".