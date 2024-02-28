"ما حدث منك طبيعي" .. السعودية تفاجئ جوردان هندرسون بعد خيبة أمل رحيله عن الاتفاق

تعرف على ما قاله اللذيذ بشأن هندرسون

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خرج سعد اللذيذ نائب رئيس رابطة دوري المحترفين السعودي، بتصريح مفاجئ بشأن النجم الإنجليزي جوردان هندرسون لاعب الاتفاق السابق، وأياكس الهولندي الحالي.

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وقال اللذيذ خلال قمة "فايننشال تايمز بريس أوف فوتبول": "هندرسون كان واحدًا من أفضل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم في بطولة دوري روشن السعودي".

وأضاف نائب رئيس الرابطة: "تعاقدنا مع 93 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأعتقد أن حوالي 28 إلى 30 منهم، قد يكونوا ضمن قائمة أي شخص يختار أفضل 300 لاعب في العالم".

وواصل: "من الطبيعي ألا يستمر جميع اللاعبين في الفرق التي تعاقدوا معها، وقد يحدث عدم تكيف وانسجام، في بعض الأحيان".

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سعد اللذيذ اختتم حديثه عن هندرسون قائلًا: "استفدنا كثيرًا من وجود جوردان هندرسون، ونحن مستمرون في تعلم الدروس والتقدم لتحقيق الأفضل، ونحن نحتفظ بعلاقة جيدة مع اللاعب، ونعتبره شخصًا رائعًا وأن الأمور لم تسر كما هو متوقع".

ورحل هندرسون عن صفوف نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لينتقل إلى أياكس الهولندي، بعد 6 أشهر فقط، حيث خيب النجم الإنجليزي الآمال بعد رحيله، ولكن بقيت علاقته بالمسؤولين طيبة.

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