ودّع جوردان هندرسون نادي أياكس بعد أن وافق العملاق الهولندي على إنهاء عقده مبكراً.

ماذا حدث؟

انتقل قائد ليفربول السابق والفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أمستردام في يناير 2024 بعد أن قطع مسيرته الصعبة التي استمرت ستة أشهر في الدوري السعودي للمحترفين إلى جانب ستيفن جيرارد في فريق الاتفاق.

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تمت ترقية هندرسون سريعًا إلى قائد نادي أياكس، حيث تم الاتفاق على عقد لمدة عامين ونصف. خاض 57 مباراة مع النادي وسجل هدفًا واحدًا، لكنه اختار الرحيل وسط أنباء عن عودته إلى كرة القدم الإنجليزية.

ما قاله هندرسون

قال هندرسون لموقع أياكس الرسمي بعد أن تم الإفراج عنه كلاعب حر قبل 12 شهرًا من الموعد المقرر: "أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجميع المرتبطين بأياكس لمنحي الفرصة لتمثيل هذه المؤسسة الرائعة خلال السنوات القليلة الماضية. كان اللعب لهذا النادي شرفًا بحد ذاته. وكان شرف قيادته أكبر من ذلك. الشيء الوحيد الذي يؤسفني هو أننا لم نحقق المزيد من النجاحات لمشجعينا الرائعين. إنهم يستحقون الاحتفال بالبطولات الكبرى مرة أخرى، وأنا متأكد من أن هذا الوقت سيأتي قريبًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

"لقد شعرنا أنا وعائلتي بترحيب حار، ليس فقط من قبل النادي ولكن أيضًا في مدينة أمستردام الرائعة. سنكون دائمًا ممتنين لذلك. نظرًا للأحداث المأساوية التي وقعت الأسبوع الماضي، والخسارة الفادحة لزميلي السابق ديوجو جوتا وشقيقه أندريه سيلفا، لا أرى أنه من المناسب في هذا الوقت أن أقول أو أفعل أكثر من مشاركة هذا البيان الموجز. ومع ذلك، فإنني أدرك تمامًا أنني مدين لهذا النادي وزملائي في الفريق والمشجعين بجزيل الشكر. وسأفعل ذلك بالطبع عندما يحين الوقت المناسب. في الوقت الحالي، أود أن أعرب مرة أخرى عن تقديري لأياكس، وكذلك لكل من لم تتسن لي الفرصة للتحدث معهم شخصيًا أمس، لكم جميعًا الذين تجعلون هذا النادي مميزًا للغاية".

هل تعلم؟

قال أليكس كروس، المدير الفني لأياكس: "كان جوردان قائدًا حقيقيًا لنا، داخل الملعب وخارجه. لاعب دولي من الطراز الأول، ساهم بفضل عقليته وقيادته بشكل كبير في تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا وفي تطوير الثقافة الرياضية المتميزة لأياكس. كان جوردان يعني الكثير لأياكس، ونحن ممتنون له على ذلك. نتمنى له كل التوفيق في مسيرته الرائعة".

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ماذا بعد؟

فشل هندرسون في الفوز بأي لقب كبير مع أياكس، حيث أدى انهيار الفريق في نهاية موسم 2024-25 إلى خسارة لقب الدوري الهولندي على يد غريمه التقليدي آيندهوفن. ويقال إن اللاعب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 35 عامًا يجذب اهتمام أندية في وطنه وفي جميع أنحاء أوروبا.

من رحلة قصيرة في السعودية .. إلى رحلة غير مكتملة في هولندا

وكان هندرسون قد انتقل إلى صفوف الاتفاق في صيف 2023، ولكنه رحل بعد 6 أشهر فقط في يناير 2024، ليلعب في صفوف أياكس الهولندي، حيث أكد على أن رحيله جاء بسبب عدم تعاقد ناديه مع نجوم كبار، بالإضافة إلى عدم تأقلمه مع الأجواء في السعودية.

وبعد موسم ونصف في أياكس لم يحقق فيها النجم الإنجليزي أي إنجاز، تم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، ليقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي!