جورج مينديش يفند الشائعات حول رحيل أنسو فاتي عن برشلونة

"سيعود إلى قلوب جماهير البارسا من جديد"

تحدث البرتغالي جورج مينديش، وكيل أعمال نجم برشلونة أنسو فاتي، عن مصير موكله في ظل الشكوك المحيطة باستمراره داخل النادي الكتالوني مع ابتعاده عن المشاركة.

أنسو فاتي (22 عامًا)، رفض الحصول على راحة خلال فترة عيد الميلاد مثل زملاءه، من أجل القيام بتدريبات إضافية لاستعادة جزء من مستواه السابق، حيث غاب عن الفريق لفترة طويلة إثر تعرضه لإصابة عضلية الشهر الماضي، لكنه لا يشارك في المباريات رغم حصوله على التصريح الطبي.

وقال مينديش في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "قبل عامين كان أنسو فاتي في قمة تألقه، كان سيئ الحظ بسبب الإصابات، لكنني متأكد من أنه سيتغلب على كل هذه الصعوبات".

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وأضاف وكيل الأعمال البرتغالي: "سيعود إلى مستواه، سيواصل العمل من أجل الفوز بقلوب جماهير برشلونة من جديد".

ويريد النادي الكتالوني التخلص من فاتي سواء في يناير المقبل أو في نهاية الموسم الجاري، حيث لم يشارك اللاعب الذي يمتد عقده مع النادي الكتالوني حتى عام 2027، سوى في 7 مباريات هذا الموسم، وبدأ أساسيًا في واحدة منها فقط.