جورج جيسوس ينتقد تصرف ياسين بونو .. ويؤكد: لن أبكي بسبب معاناة الهلال

تصريحات جورج جيسوس بعد فوز الهلال الصعب على الطائي

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انتقد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، تصرف حارسه المغربي ياسين بونو، في الهدف الذي استقبله أمام الطائي.

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الهلال فاز (2-1) على الطائي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

جيسوس قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الهدف الذي استقبله بونو، كان لا يجب أن يدخل في شباكه.. لقد تقدم خطوة إلى الأمام، بشكل خاطئ".

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وعن تراجع مستوى الزعيم الهلالي في لقاء الليلة.. اعتبر المدير الفني البرتغالي، أن هذا الأمر طبيعي للغاية؛ بسبب ضغط المباريات؛ مضيفًا بالقول: "لكننا فريق بطل، لن أبكي أو أخترغ الأعذار".

وأشاد جورج جيسوس، بالأداء الدفاعي الذي قدّمه الطائي أمام الهلال، معتبرًا أن أسلوب الفرق السعودية تغير تمامًا، عن فترته الأولى مع الزعيم؛ حيث أصبحوا يلعبون بتنظبم تكتيكي، بعيدًا عن إضاعة الوقت.

جدير بالذكر أن جيسوس، خلال ولايته الأولى مع الهلال، في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019، كان قد اتهم الأندية السعودية، بتشوية كرة القدم؛ من خلال إهدار الوقت، وعدم خوض الحد الأدنى من الوقت الفعلي للمباريات.

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