فيديو | تظاهر بالتجاهل .. عقاب طريف من جورج جيسوس لعلي البليهي بعد هدفه الخاطئ!

شاهد ما فعله جيسوس مع البليهي بعد هدفه الخاطئ في مرمى الهلال

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يبدو أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس لا ينسى سريعًا، بعد أن سجل لاعبه علي البليهي مدافع الهلال هدفًا في مرمى فريقه أمام الرياض، باللقاء الذي أقيم مساء الجمعة.

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وكان البليهي قد وقع في خطأ غير مقصود، بتسجيله هدفًا في مرمى فريقه الهلال، ليمنح الرياض التقدم، قبل أن يعود الزعيم إلى المباراة يُسجل 3 أهداف وينتصر باللقاء الذي أقيم بالجولة 23 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، على هامش تدريبات الهلال اليوم السبت، يجمع بين جيسوس وعبد الله الحمدان وعلي البليهي.

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وقام الحمدان والبليهي بالتوجه إلى جيسوس من أجل مصافحته، ولكن المدرب البرتغالي صافح عبد الله وتظاهر أنه لا يرى علي، الأمر الذي تحول في وقتها إلى تبادل الضحكات بين الثلاثي.

وقام علي البليهي بمعانقة جيسوس بعد هذا الموقف، ليُبدي المدرب البرتغالي تعاطفه مع لاعبه على الفور في موقف طريف بين الثنائي.

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