جود بيلينجهام ينقذ ريال مدريد من فخ أونيون برلين .. وجلطة سراي يصنع المستحيل ضد كوبنهاجن

ريال مدريد حقق فوزًا غاليًا في افتتاح مشواره بدوري أبطال أوروبا على حساب أونيون برلين..

حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه أونيون برلين الألماني، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، لحساب الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

ريال مدريد وأونيون برلين يلعبان ضمن المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، التي تضم أيضًا فريقي نابولي الإيطالي وبراجا البرتغالي.

الحظ وقف عائقًا أمام فوز ريال مدريد على أونيون برلين، خاصة في الشوط الثاني الذي شهد العديد من الفرص للنادي الملكي، لكن حارس النادي الألماني والقائم منعا تسجيل أصحاب الأرض في أكثر من مناسبة.

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لكن في الدقيقة 90+3 ارتدى الإنجليزي جود بيلينجهام ثوب البطولة، وتمكن من تسجيل هدف التعادل بعد تسديدة من فيدي فالفيردي اصطدمت في دفاع النادي الألماني، ليجد الإنجليزي الدولي الكرة وحيدًا ويضعها بسهولة في الشباك.

وبهذه النتيجة، حصد ريال مدريد ثلاث نقاط غالية في بداية المشوار، ليتصدر جدول الترتيب في انتظار نتيجة مباراة نابولي وبراجا، والتي تقام في وقت لاحق.

أما في المجموعة الأولى، فقد تمكن جلطة سراي التركي من قلب تأخره بهدفين أمام كوبنهاجن الدنماركي على ملعب "RAMS" في مدينة إسطنبول، إلى تعادل في الوقت القاتل من المباراة.

اللقاء الذي أقيم لحساب المجموعة الأولى، التي تضم فريقي بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، انتهى بالتعادل بهدفين في كل شبكة.

وافتتح النرويجي محمد اليونسي التسجيل لصالح كوبنهاجن في الدقيقة 35، قبل أن يضيف زميله البرتغالي ديوجو جونسالفيش الهدف الثاني في الدقيقة 58 من عمر المباراة.

لكن جلطة سراي تمكن من تسجيل هدفين خاطفين في الدقيقة 86 و88 عن طريق ساشا بوي وتيتي على الترتيب، ليتمكن الفريق التركي من تقاسم نقاط المباراة مع كوبنهاجن.