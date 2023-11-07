جود بيلينجهام يعكر تدريبات ريال مدريد .. وكارلو أنشيلوتي يزيد الجدل حول حالته!

وضعية جود بيلينجهام تثير الكثير من القلق في ريال مدريد..

يبدو أن الإنجليزي جود بيلينجهام نجم خط وسط نادي ريال مدريد يعاني بالفعل بسبب الإصابة التي تعرض لها في كتفه، خلال مواجهة رايو فاييكانو، والتي أقيمت مساء الأحد في الجولة 12 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد أنهى، الثلاثاء، الجلسة التدريبية الأخيرة قبل مواجهة سبورتينج براجا البرتغالي، في الجولة الرابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت مشاركة بيلينجهام.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن بيلينجهام شارك بشكل طبيعي خلال الجزء الأول من الحصة التدريبية، لكن علامات الألم كانت ظاهرة على وجهه، وكان يبدو أن اللاعب الإنجليزي لم يكن مرتاحًا.

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وأشار التقرير إلى أن بيلينجهام لم يكمل الحصة التدريبية حتى نهايتها، وسط مخاوف على تطور درجة الخلع في كتفه الأيسر.

بينما تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة براجا عن وضعية بيلينجهام.

وبسؤاله عما إذا كان الإنجليزي سيشارك أمام براجا، قال أنشيلوتي: "لا أعرف إذا كان سيلعب أم لا، سأقرر غدًا".