لاعب الوسط الإنجليزي يتعرض للإصابة

تعرض النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعس وسط ريال مدريد، لإصابة قوية في الركبة، خلال مباراة أتلتيك بيلباو، ظهرت بشكل واضح أمام الجميع.

وخسر ريال مدريد على يد أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة المقدمة من الجولة 19، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وظهر بيلينجهام في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في المباراة، وهو يسير والدماء تسيل من ركبته اليسرى، بعد تعرضه لإصابة خلال إحدى الكرات.

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ورغم تلك الإصابة، إلا أن النجم الإنجليزي لم يُظهر أي معاناة من آلام، وكان يسير بشكل طبيعي دون أي شكوى، وبدا الأمر وكأنه جرح سطحي على الركبة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة جيرونا مساء يوم السبت المقبل، بالجولة 16 ضمن منافسات الدوري الإسباني، على استاد مونتيليفي.