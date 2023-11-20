يقلل من تألق جود بيلينجهام؟ أسطورة ألمانيا: اللعب في ريال مدريد أسهل من بوروسيا دورتموند

تصريحات صادمة من أسطورة ألمانيا عن تألق بيلينجهام مع ريال مدريد..

يقدم الإنجليزي جود بيلينجهام أداءً مثاليًا مع ريال مدريد الإسباني منذ وصوله إلى "سانتياجو برنابيو" في الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث تمكن من تسجيل 13 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة في 14 مباراة فقط خاضها بقميص النادي الملكي.

ويتردد صدى تألق بيلينجهام مع ريال مدريد بشدة في ألمانيا، حيث علق لوثر ماتيوس أسطورة بايرن ميونخ ومنتخب "المانشافت" على ما يقدمه الإنجليزي في "سانتياجو برنابيو".

وأجرى ماتيوس مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أكد خلالها أن بيلينجهام يلعب بشكل أكثر حرية مع ريال مدريد مما كان عليه الأمر في دورتموند.

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وقال ماتيوس: "إنه يلعب بشكل مختلف، في دورتموند كان القائد، وكونه صغيرًا جدًا تحمل الكثير من الضغط، في أندية أخرى اعتقدوا أنه إذا رحل بيلينجهام فإن دورتموند سيفقد 50% من قوته".

وأضاف: "لكن في ريال مدريد هناك 7 أو 8 لاعبين آخرين بنفس جودة بيلينجهام، رغم أنهم من نوعيات مختلفة".

ويرى ماتويس أن وجود زملاء أفضل في الفريق، والمزيد من المواهب يعد أمرًا رئيسيًا في تألق بيلينجهام، حيث قال: "من الأسهل بالنسبة له اللعب مع ريال مدريد أكثر من دورتموند، لأن زملائه يلعبون بشكل أفضل".

لكن المفاجأة الأكبر التي شعر بها ماتيوس فيما يقدمه بيلينجهام مع ريال مدريد، كانت الغزارة التهديفية، حيث قال في ختام حديثه: "إنه يفاجئني بكل الأهداف التي سجلها".