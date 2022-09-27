"جوجل" يحسمها.. البرازيل وفرنسا في نهائي كأس العالم 2022!

دائمًا ما يرتبط البرازيل وفرنسا بإثارة الجدل

استيقظ مستخدمو محرك البحث الأشهر "جوجل" على خطأ غريب يخص كأس العالم قطر 2022.

فقد تنبأ "جوجل" أن يكون البرازيل وفرنسا طرفي المباراة النهائية في كأس العالم والتي ستقام في الثامن عشر من ديسمبر 2022.

فحين قام المستخدمون اليوم بالبحث بعبارة "أحداث استاد لوسيل القادمة" بالإنجليزية، رد "جوجل" لوقت من الأوقات بأن هناك مباراة ستجرى بين البرازيل وفرنسا في 18 ديسمبر 2022، موعد ومكان إقامة نهائي كأس العالم.

إذا حدث ما توقعه "جوجل" بالخطأ، فإن النهائي بين البرازيل وفرنسا سيكون تكرارًا لما حصل في مونديال 1998، وللمفارقة فقد تم تأكيد وجود تلاعب في تلك النسخة لإيصال فرنسا للمباراة النهائية دون أن ترتطم بطريقها كله بالبرازيل إلا في النهائي، وهو ما حصل حينئذ بالفعل، يبدو أن البرازيل وفرنسا مرتبطان دائمًا بإثارة الجدل.

من يفوز في لعبة المراهنات؟

خطأ سخيف ولكنه يختلف عن عملاق المراهنات يواكيم كليمون الذي توقع أن يفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر.

لا يمكن أن نتجاهل توقعات كليمون على الإطلاق، فهو الذي توقع أن تكون ألمانيا بطل مونديال 2014 في البرازيل وقد حدث هذا بالفعل، وعاد ليتوقع فوز فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا، وقد تكرر الأمر أيضًا.

لم يتبق سوى القليل من الوقت على انطلاق كأس العالم، المباراة الافتتاحية لكأس العالم قطر 2022، باتت المدة أقل من شهرين على انطلاق المنافسة الأعظم في كرة القدم.