جوتي: لا أفكر في ريال مدريد وآل الشيخ طموح مثلي

جوتي نجم ريال مدريد السابق والمدير الفني الجديد لنادي ألميريا يؤكد على سعادته بمنصبه الذي تولاه مؤخرًا.

أعرب جوتي نجم فريق ريال مدريد المعتزل والمدير الفني السابق لفريق الشباب في النادي الملكي عن سعادته بتوليه مسؤولية قيادة ألميريا.

جاء هذا خلال تصريحات أدلى بها بالمؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه قبل قليل، وأكد خلالها أنه لا يفكر في ريال مدريد بالوقت الحالي ووجه كل تفكيره لصالح ألميريا.

وقال جوتي: "أنا أشعر بفخر كبير للغاية للتواجد هنا في ألميريا أريد أن أشكر النادي على تلك الثقة، سنحاول أن نقدم كل ما لدينا وأعتقد أن الفريق يستوعب ذلك بشكل جيد".

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وأضاف: "أريد أن ألعب بالأسلوب الخاص بي وأن يكون فريقي قوي في الهجوم ويشعر بالارتياح وهو يملك الكرة، نحن نملك عناصر عظيمة وسنحاول استغلال كل الإمكانيات المتاحة لديهم".

وأكمل عن ترك آل الشيخ مالك النادي: "هو شخص طموح للغاية مثلما هو الحال بالنسبة لي، أردت التواجد في مشروع لديه أهدافًا عظيمة وألميريا هو النادي المناسب لي".

واختتم تصريحاته عن سؤاله عن ريال مدريد: "أنا غير مهتم بذلك الآن كل أفكاري تم توجيهها نحو ألميريا، نريد أن نعمل بشكل قوي حتى نصعد للدوري الإسباني".

جدير بالذكر أن آل الشيخ كان قد أعلن قبل ساعات عن تولي جوتي لمسؤولية الفريق بشكل فوري عقب إقالته لبيدرو إيمانويل المدير الفني السابق.