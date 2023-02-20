جوتسه يكشف سر احتفاله الجنوني بفوز الأرجنتين بكأس العالم: أردته لميسي!

ماريو جوتسه يتحدث أخيرًا.

كشف ماريو جوتسه نجم المنتخب الألماني السابق عن سبب احتفاله الجنوني بفوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "تي إن تي" سبورت وأكد خلالها أن فوز الأرجنتين بكأس العالم كان أمله حتى يرى ميسي يرفع الكأس.

وقال جوتسه: "كنت أشاهد النهائي وأشجع الأرجنتين بكل وضوح من أجل ليونيل ميسي، أردت لهم الفوز بكأس العالم".

وأضاف: "لقد رأيت المباراة رفقة بعض الأصدقاء وكنت سعيدًا بفوزهم بالكأس، ابني كان معي وحظينا بالكثير من الأوقات الجيدة".

جدير بالذكر أن جوتسه كان قد أحرز هدف فوز ألمانيا بكأس العالم في 2014 وكان سبب حرمان ليونيل ميسي والأرجنتين من اللقب وقتها.