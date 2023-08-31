جوتا يُفسد مخطط الاتحاد .. ورومارينيو لا يُمانع الرحيل!

هل يتمكن الاتحاد من إقناع جوتا بالرحيل؟

SHAHID

يحاول نادي الاتحاد حاليًا الاستقرار على الشكل النهائي للأجانب في صفوفه، وذلك بوضع البرازيلي رومارينيو والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" على قائمة الانتقالات خلال صيف 2023.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الاتحاد عرض رومارينيو وجوتا على نادي الوحدة، من أجل الانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق نادي الاتفاق، طلب من ناديه التعاقد مع جوتا لاعب الاتحاد، خلال الصيف الحالي.

نادي الاتحاد لن يجد صعوبة في إقناع رومارينيو بالرحيل بعد أن قضى 5 سنوات داخل جدران العميد، ولكن جوتا يرفض تلك الفكرة ويتمسك بالاستمرار مع الفريق، وفقًا لما أوضحته الصحيفة.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ويرغب نادي الاتحاد في التخلص من جوتا على الرغم من التعاقد مع الصيف الحالي، لعدم قناعة الجهاز الفني والجمهور بمستوى اللاعب البرتغالي.

SHAHID