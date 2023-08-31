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جوتا يُفسد مخطط الاتحاد .. ورومارينيو لا يُمانع الرحيل!

أحمد رفعت
Jota Ittihad 2023 WehdaGetty
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هل يتمكن الاتحاد من إقناع جوتا بالرحيل؟

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يحاول نادي الاتحاد حاليًا الاستقرار على الشكل النهائي للأجانب في صفوفه، وذلك بوضع البرازيلي رومارينيو والبرتغالي جواو فيليبي "جوتا" على قائمة الانتقالات خلال صيف 2023.

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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الاتحاد عرض رومارينيو وجوتا على نادي الوحدة، من أجل الانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق نادي الاتفاق، طلب من ناديه التعاقد مع جوتا لاعب الاتحاد، خلال الصيف الحالي.

المباريات التالية

نادي الاتحاد لن يجد صعوبة في إقناع رومارينيو بالرحيل بعد أن قضى 5 سنوات داخل جدران العميد، ولكن جوتا يرفض تلك الفكرة ويتمسك بالاستمرار مع الفريق، وفقًا لما أوضحته الصحيفة.

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ويرغب نادي الاتحاد في التخلص من جوتا على الرغم من التعاقد مع الصيف الحالي، لعدم قناعة الجهاز الفني والجمهور بمستوى اللاعب البرتغالي.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 93339كريم بنزيما
  • 9918خاليدو كوليبالي
  • 17900روبرتو فيرمينو
  • 8002نجولو كانتي
  • 20329مارسيلو بروزوفيتش
  • 41540صفقة أخرى
191028 الأصوات

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