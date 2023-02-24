جوبسون: الاتحاد سحب مني سيارتي .. وسجلت أمام الهلال قاهر فلامنجو

لاعب الاتحاد السابق يروي ما حدث معه من جانب العميد

كشف البرازيلي جوبسون لاعب نادي الاتحاد السابق، عن التعامل غيرالجيد الذي وجده من العميد خلال فترة تواجده في صفوفه، متحدثًا عن تألقه أمام الهلال الذي انتصر على فلامنجو.

وقال جوبسون خلال تصريحات صحفية: "إدارة نادي الاتحاد لم تدفع رواتبي، وقامت بسحب السيارة وجواز السفر مني، ثم توجهت إلى السفارة البرازيلية في السعودية".

وأضاف: "قمت بتعيين المحامي بيشارا الذي حول القضية إلى المحامي الشهير ماركوس موتا، حيث استطاع أن يخرج جواز سفري ويمنحه لي مرة أخرى".

واستطرد قائلًا: "استطعت التسجيل في مرمى نادي الهلال الذي هزم فلامنجو، ولكن جبرائيل باربوسا لم يتمكن من التسجيل أمامهم، إذا لم تصدقوني سأرسل لكم الأهداف".

وحقق نادي الهلال الفوز على فلامنجو البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.