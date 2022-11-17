جوائز"جلوب سوكر".. بنزيما الأفضل وراموس التاريخي وصلاح يتوج بتصويت الجماهير

الحفل شمل العديد من الجوائز الأخرى

حصل كريم بنزيما على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وذلك في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر"، وتأتي تلك الجائزة بعد فترة قليلة من حصوله على الكرة الذهبية.

وشمل الحفل تتويج العديد من الشخصيات الرياضية الهامة أيضًا مثل محمد صلاح الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في العام من خلال تصويت الجماهير عبر تطبيق "تيك توك".

وتواجد سيرخيو راموس ضمن المتوجين أيضًا، حيث حصل على جائزة أفضل مدافع في تاريخ اللعبة، بعد المسيرة الكبيرة التي قدمها والتي يستمر فيها مع باريس سان جيرمان حتى الآن.

فيما حصل زلاتان إبراهيموفيتش على جائزة "مسيرة اللاعب" التي توج بها السويدي بسبب مسيرته الرياضية الكبيرة والعريقة والتي يستمر فيها حتى الآن مع فريق ميلان الإيطالي.

🏆 Congratulations to Zlatan Ibrahimović on being honoured with the PLAYER CAREER AWARD at #GlobeSoccer Awards 2022 👏@Ibra_official @WaldorfDIFC #WaldorfDIFC pic.twitter.com/BXHSTzEokb — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022

فيما شارك السلطان في تلك الجائزة، النجم الإنجليزي واين روني، الذي حصل أيضًا على نفس التقدير مثل زلاتان، بعد مسيرته المذهلة مع مانشستر يونايتد وإيفرتون.

وكان النجم البرازيلي روماريو ثالث من توج بجائزة "PLAYER CAREER" مع زلاتان وروني بعد مسيرته الرائعة.

وحصل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على جائزة أفضل مدرب في عام 2022، وذلك بعد تحقيق بطولة دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي والنجاح المبهر الذي قدمه مع ريال مدريد.

🏆 Congratulations to Carlo Ancelotti on winning the 2022 ⁣#GlobeSoccer Award for ⁣BEST COACH OF THE YEAR 👏@MrAncelotti @OraEgypt pic.twitter.com/gqgNbJLKGl — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022

فيما حصل باولو مالديني وفريدريك ماسارا على جائزة "أفضل مدير رياضي في العام".

وتواجد فلورنتينو بيريز في الصورة، حيث حصل المسؤول في ريال مدريد على جائزة أفضل رئيس نادي في عام 2022.