جوائز الفيفا | بونو يزاحم كورتوا وأليسون على لقب أفضل حارس في العالم

النجم المغربي لعب دور البطولة في المونديال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، الخميس، عن أسماء المرشحين للحصول على جوائز الأفضل من الرجال والسيدات لعام 2022.

الجماهير يمكنها المشاركة الآن في عملية التصويت المفتوح لاختيار الفائزين، حيث تشمل الجوائز الفردية المرموقة جائزة أفضل لاعب ولاعبة على مستوى العالم، والتي حصل عليها كل من روبرت ليفاندوفسكي وأليكسيا بوتياس العام الماضي.

وهناك جوائز أخرى للمدربين والمدربات وكذلك الجمهور الأفضل وأجمل هدف والحارس صاحب المستوى الأفضل للعام الماضي.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين في الحفل السنوي للفيفا الذي لم يتم تحديد موعده حتى الآن، إلا أنّ الإعلان عن القوائم النهائية سوف يكون يوم الإثنين 6 فبراير 2023.

ونستعرض معًا قائمة المرشحين لأفضل حارس وحارسة مرمى في العالم للعام الماضي..

المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى :

أليسون بيكر

ياسين بونو

تيبو كورتوا

إيدرسون

إيميليانو مارتينيز

المرشحات لأفضل حارسة مرمى:

كريستيان إندلر

آن كاترين برجر

ماري إيربس

ميرله فرومس

أليسا ناير

ساندرا بانيوس جارسيا فياميل