جواو كانسيلو ليس الأول .. بيب جوارديولا يرفض بيع نجوم مانشستر سيتي إلى برشلونة!

جوارديولا يرفض فكرة انتقال نجوم مانشستر سيتي إلى برشلونة، ومنع بالفعل انضمام جواو كانسيلو إلى ناديه السابق..

حاول نادي برشلونة الإسباني تعزيز مركز الظهير الأيمن خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، وكان قريبًا بالفعل من التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي قبل أن تنهار الصفقة بسبب بيب جوارديولا مدرب "البلوجرانا" السابق.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع إدارة مانشستر سيتي في يناير الماضي لاستعارة كانسيلو، لكن جوارديولا قرر الوقوف في وجه الصفقة.

برشلونة كان يدرك بالفعل انهيار العلاقة بين كانسيلو وجوارديولا، لكن وضعية النادي الكتالوني الدقيقة اقتصاديًا منعت شراء اللاعب في يناير، لذلك بحث برشلونة عن استعارته.

التقرير أشار إلى أن جوارديولا أبدى اعتراضه الشديد على انتقال كانسيلو إلى برشلونة، ومع استبعاد النادي الكتالوني كأحد الخيارات أمام البرتغالي الدولي، انضم كانسيلو إلى بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية الموسم.

لكن رغم خيبة الأمل في يناير، فإن برشلونة لم يستسلم ويفكر جديًا في العودة ومحاولة التعاقد مع كانسيلو في الصيف، لكن الشكوك تتزايد في هذا الاحتمال بالنظر إلى معارضة جوارديولا.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يمنع فيها بيب جوارديولا وصول لاعب من مانشستر سيتي إلى برشلونة، حيث اعترض في يناير 2022 على فكرة انتقال رحيم ستيرلينج إلى "كامب نو" لتقوية خط هجوم الفريق، لكنه في المقابل، وبعد معارضة طويلة، أعطى الضوء الأخضر لانتقال فيران توريس، مقابل 55 مليون يورو.