بسبب صفقة جواو كانسيلو .. تصريحات وكيل سعود عبد الحميد تُثير غضب الجماهير ضد الهلال!

هل فضحت تصريحات وكيل عبد الحميد كل شيء؟

حالة من الغضب سيطرت على جماهير الأندية المنافسة لنادي الهلال، بعد أن خرج أحمد المعلم وكيل أعمال سعود عبد الحميد، اللاعب الذي انضم حديثًا إلى روما الإيطالي.

وأعلن روما بشكل رسمي عن ضم سعود عبد الحميد مساء الثلاثاء، وفي نفس الوقت أعلن الهلال عن ضم جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي، الصفقة التي اعتبرتها الجماهير تعويضية عن رحيل سعود ضمن ما يتم ترديده "مشروع احتراف اللاعبين السعوديين".

ورد المعلم في حديثه مع صحيفة "الرياضية" مؤكدًا على أنه لا يعرف أي شيء يخص مشروع احتراف اللاعبين السعوديين، وأن مسألة احتراف والعروض المقدمة إلى سعود عبد الحميد بدأت منذ كأس العالم 2022.

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تصريحات المعلم جعلت الجماهير تتساءل: "لماذا يتم دعم الهلال طالما لا يوجد مشروع لاحتراف اللاعبين؟"، حيث نشر أكثر مشجع على منصة "إكس" رأيه في هذه الأمر".

وقال أحد المشجعين: "فضيحة للتاريخ، هذا كلام وكيل سعود، إذًا لأي سبب تم دعم الهلال بالضبط؟".

بينما غرد آخر: "جزئية خطيرة وكلام تحته ألف خط، إذا كان الاحتراف سار بشكل طبيعي ودن أي مشروع، فتحت أي بند يكون التعويض (كانسيلو) مباشرة!".

صدمة الجماهير جاءت بعد تداول الأخبار التي أشارت إلى أن موافقة الهلال على احتراف سعود، جاء بناءً على وعد من القائمين على مشروع احتراف اللاعبين، بتعويض الزعيم بالتعاقد مع كانسيلو، لتأتي تصريحات المعلم مُخالفة تلك الأخبار!