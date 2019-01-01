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جواو فيليكس يتربع على عرش شباب الدوري الأوروبي

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بنفيكا يتقدم بفضل فيليكس
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يتقدم بنفيكا برباعية مقابل هدف على حساب إينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأصبح فيليكس أصغر لاعب يسجل هدفًا لبنفيكا في الدوري الأوروبي عبر تاريخ مشاركته بعمر الـ19 عامًا و152 يومًا.

كما أصبح أصغر لاعب برتغالي سجل هدفًا في الدوري الأوروبي.

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البرتغالي الشاب، لم يكتفي بهدفه الأوروبي الأول فقط بس سجل ثلاثية، جعلته أصغر لاعب يسجل هاتريك في الدوري الأوروبي.

متفوقاً على ماركو بياتسا وباكو ألكاثير وهاري كين وروميلو لوكاكو.

ويتألق النجم الشاب منذ بداية الموسم بقميص النسور، مسجلاً 113 هدفًا في جميع المسابقات.

كما ساهم في تسجيل 17 هدفًا الموسم الحالي بتسجيل 13 وصناعة 4 في جميع المسابقات.

وشارك فيليكس في 5 مباريات بالدوري الأوروبي عقب انتقال فريقه لها بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونيخ وأياكس.

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