جواو فيليكس يتربع على عرش شباب الدوري الأوروبي

بنفيكا يتقدم بفضل فيليكس

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يتقدم بنفيكا برباعية مقابل هدف على حساب إينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وأصبح فيليكس أصغر لاعب يسجل هدفًا لبنفيكا في الدوري الأوروبي عبر تاريخ مشاركته بعمر الـ19 عامًا و152 يومًا.

كما أصبح أصغر لاعب برتغالي سجل هدفًا في الدوري الأوروبي.

البرتغالي الشاب، لم يكتفي بهدفه الأوروبي الأول فقط بس سجل ثلاثية، جعلته أصغر لاعب يسجل هاتريك في الدوري الأوروبي.

متفوقاً على ماركو بياتسا وباكو ألكاثير وهاري كين وروميلو لوكاكو.

ويتألق النجم الشاب منذ بداية الموسم بقميص النسور، مسجلاً 113 هدفًا في جميع المسابقات.

جواو فليكس .. تذكروا هذا الاسم جيدًا 👌

🇵🇹 البرتغالي -الموهوب- صاحب الـ 19 عامًا سجّل أول اهدافه الأوروبية للتو مع بنفيكا 🎯#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/jpa8xbPht8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

كما ساهم في تسجيل 17 هدفًا الموسم الحالي بتسجيل 13 وصناعة 4 في جميع المسابقات.

وشارك فيليكس في 5 مباريات بالدوري الأوروبي عقب انتقال فريقه لها بعد احتلال المركز الثالث في مجموعته بدوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونيخ وأياكس.