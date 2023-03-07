جواو فيليكس: دولة واحدة فقط تنطق اسمي بشكل سليم!!

البرتغالي ممتعض من عدم نطق اسمه بشكل صحيح.. ولكن هذا لا يعنيه كثيرًا

لا علاقة لكرة القدم بما تطرق له البرتغالي جواو فيليكس نجم تشيلسي الإنجليزي حين ظهر في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البلوز ضد بوروسيا دورتموند في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

البرتغالي الواعد سئل عن كيفية نطق اسمه بشكل صحيح، ليقول إن أحدًا لا ينطقه بشكل سليم سوى في البرتغال.

وقال فيليكس: "لا يجيدون نطق اسمي بشكل سليم حتى في إسبانيا، في البرتغال فقط يقولونه بشكل سليم، إنه فيلليتس وليس فيليكس".

وأضاف: "لا أهتم بهذه الأمور على اي حال، ولكنه ليس نطقًا صعبًا".

ويحاول تشيلسي العودة من التأخر ذهابًا بهدف نظيف أمام دورتموند حين يستضيفه على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.