جوان لابورتا يغازل ليونيل ميسي: أنقذنا مثل المسيح!

تحدث رئيس برشلونة، جوان لابورتا، عن نجم البلوجرانا السابق، ليونيل ميسي، أثناء استعادة ذكرياته بكامب نو.
وينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي، ولم يعلن عن التجديد بعد.
في حديث لابورتا، للصحيفة الإسبانية "Mundo Deportivo"، قال:" الأفضل هو ميسي، بالنسبة لي، إنه مزيج بين كرويف ومارادونا".
كما أضاف:" عندما ظهر ميسي في الأكاديمية، كان كالمسيح بالنسبة لنا، لقد أنقذنا عبر سنوات".
وأردف:" فترة بويول، وديكو، وليونيل ميسي، وصامويل إيتو، أعتقد أنها كانت الذهبية".
الجدير بالذكر أن، يستعد برشلونة لاستضافة مايوركا، في أخر مباراة له على كامب نو غدًا، قبل بداية صيانة وتجديد الملعب.
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