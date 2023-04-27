جوان لابورتا عن "الصفقة التاريخية": أهم مشروع في تاريخ برشلونة!

هل يخرج هذا المشروع النادي الكتالوني من محنته الاقتصادية؟

عقد رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، مؤتمرا صحفيا رسميا اليوم الخميس لشرح كيفية الاتفاق على تمويل مشروع ملعب برشلونة الجديد "إسباي برشلونة" بعد أن أعلن النادي يوم الإثنين الماضي أنه تم الاتفاق على صفقة بقيمة 1.45 مليار يورو، مما يضمن بدء العمل على تجديد ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

في حديثه إلى وسائل الإعلام، وصف لابورتا ذلك بأنه "أهم مشروع مؤسسي في تاريخ النادي، إنه يحقق حلمًا في برشلونة، أفضل ملعب في العالم!".

الرئيس أضاف أن المشروع هو أيضًا "دليل على الإيمان بقدرة نادي برشلونة لكرة القدم، وهذا يعني أن المؤسسة أصبحت حية أكثر من أي وقت مضى وأن الأسواق الوطنية والدولية لديها ثقة كاملة بنا".

وأوضح الرئيس أن الاتفاقية تحترم جميع التزامات النادي كما صادق عليها الأعضاء في الاستفتاء، وهي أن المشروع يجب ألا ينطوي على أي نوع من التكلفة للأعضاء، وأصول النادي الخاصة لا ينبغي رهنها، وأن البرامج الرياضية للنادي لا ينبغي تعريضها للخطر.

وأنهى لابورتا حديثه بموعد العودة إلى اللعب على كامب نو قائلًا: "سنعود في أواخر عام 2024 بمناسبة الذكرى السنوية لنادي برشلونة، إنه إرث سنتركه لأطفالنا وأحفادنا بعد ذلك".