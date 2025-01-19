السبب ريال مدريد .. لابورتا يكشف عن مفاجأة مدوية بشأن إمكانية ضم برشلونة لنيكو ويليامز!

برشلونة رفض ضم نيكو ويليامز بسبب ريال مدريد!

كشف جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عن مفاجأة مدوية بشأن عدم تعاقد ناديه مع نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما طالب جمهور البلوجرانا ضمه للفريق.

وتألق ويليامز بشكل كبير في بطولة يورو 2024 التي توج بها المنتخب الإسباني، لتُطالب جماهير برشلونة من إدارة ناديها التعاقد معه.

وقال صانع المحتوى طلحة أحمد خلال عبر قناته على "يوتيوب": "أنا الأمير عبد العزيز بن تركي بن طلال دائمًا نتواصل، وأخبرني بأن هناك اجتماعًا سيكون مع جوان لابورتا، وعقدنا جلسة مدتها ساعة وتناقشنا معًا".

وعن عدم تعاقد برشلونة مع نيكو ويليامز قال طلحة: "لابورتا قال لي أن ويليامز يُشجع ريال مدريد، وهذا ما جعلنا نغض النظر عن التعاقد معه".

وواصل طلحة: "البوادر تقول أن برشلونة لم يفتح ملف نيكو ويليامز خلال الفترة الأخيرة، بل أصبح اسمه مطروحًا في إنجلترا أكثر من إسبانيا".

والتقى طلحة مع رئيس برشلونة في الرياض، خلال تواجده للمشاركة في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي توج بها البلوجرانا على حساب غريمه ريال مدريد.