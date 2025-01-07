هل ينتقم منه جوان لابورتا؟ .. حقيقة اجتماع رئيس برشلونة مع رافينيا بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن قضية داني أولمو

برشلونة على صفيح ساخن قبل كأس السوبر..

دون أي حسابات، خرجت تصريحات رافينيا؛ لاعب برشلونة، عن قضية زميليه داني أولمو وباو فيكتور لتفجر أزمة جديدة في النادي الكتالوني.

إدارة البرسا برئاسة جوان لابورتا لم تفلح في تسجيل الثنائي أولمو وباو فيكتور قبل انتهاء المهلة المحددة من رابطة الدوري الإسباني (في الأول من يناير الجاري)، على إثر عدم حل أزمة قاعدة التوازن المالي (1:1) الخاصة برواتب اللاعبين، ما أدى لرفع اسميهما من قائمة الفريق وبالتالي عدم تمكنهما من اللعب في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وتعليقًا على تلك الأزمة، خرج رافينيا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنه لو كان لاعبًا في نادٍ آخر وشاهد تلك القضية لفكر كثيرًا قبل التوقيع لبرشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب ساعات قليلة من تلك التصريحات، نشر الصحفي أبراهام روميرو فيديو من مران برشلونة الليلة في مدينة جدة السعودية، استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو غدًا الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، يظهر خلاله لابورتا مجتمعًا برافينيا في حديث يحاول إخفاء ملامح وجهه به عن الصحافة التي كانت حاضرة.

ذلك الفيديو ترجمه الكثيرون بأنه حديث عن تلك التصريحات التي فجرها اللاعب، حتى وصل الأمر بالبعض لزعم أنه قد تتسبب في استبعاده من مواجهة السوبر في الغد، لكن مصادر صحيفة "موندو ديبورتيفو" نفت ذلك..

الصحيفة أوضحت أنه لابورتا لم يكن على علم بتصريحات رافينيا بالأساس عندما اجتمع به، نافية أن يكون حديثهما له علاقة بهذا الشأن، لكنها في الوقت نفسه لم تكشف عن كواليس ما دار في حديث الثنائي.

يذكر أن من مسؤولي برشلونة هانزي فليك؛ المدير الفني للفريق، وحده من علق على تصريحات لاعبه، إذ قال: "نعرف ما هو الوضع ومدى ضخامة هذا النادي، عندما تعرف ذلك (أن البارسا يريدك)، ستوقع على الفور".